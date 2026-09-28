תיעוד קשה מקייב: אזרחים נתלים על אדן החלון של מבנה בוער

כלי טיס בלתי מאויש סילוני של צבא רוסיה פגע בבניין הנשיאות של האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה במרכז קייב. הפגיעה, שהתרחשה באור יום במרכז הבירה, גרמה לשריפה נרחבת והובילה לקריסת חלקים מהמבנה.

התקיפה גבתה את חייה של אישה אחת והביאה לפציעתם של לפחות 19 בני אדם ברחבי העיר, כאשר שבעה מהם נפגעו ישירות באזור האקדמיה. צוותי חירום והצלה רבים עדיין פועלים בזירה בחיפוש אחר לכודים תחת ההריסות.

גורמים רשמיים באוקראינה הגיבו בחריפות לאירוע ופנו בבקשה דחופה לקהילה הבינלאומית. "כל תקיפה רוסית חייבת לקבל תגובה חזקה ולחץ מוגבר על התוקפן", צוין בהודעה הרשמית, לצד פנייה ישירה למוסדות הבינלאומיים: "אנו קוראים לאונסק"ו לעמוד לצד הקהילה המדעית של אוקראינה ולשלול מרוסיה את קולה ואת זכויות ההצבעה שלה בארגון".

על פי הדיווחים, הפגיעה במבנה התרחשה כחלק מגל תקיפות רוסיות נוסף המכוון לעבר תשתיות אזרחיות. בהודעה הודגש כי "רוסיה ממשיכה לפגוע באתרים אזרחיים ברחבי אוקראינה, תוך גרימת נזק לתשתיות חיוניות", בעוד שכוחות החילוץ ממשיכים לסרוק את קומות הבניין שנפגע.

"מבצע חילוץ נמשך כעת", נמסר מהזירה בעת שפעולות הכיבוי והפינוי נמשכו. המוסד שנפגע מהווה את אחד מעמודי התווך של המחקר והתרבות במדינה. "האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה היא אחד מהמוסדות המרכזיים במדינתנו למחקר מדעי, המאחד דורות של חוקרים אוקראינים", נמסר בדיווח. "היום, המבנה שלה בלבו של קייב נפגע מתקיפה רוסית".