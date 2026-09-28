דקה מבית ההוראה דיני החיוב באכילת פת ובשר ושתיית יין בחול המועד • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: דיני החיוב באכילת פת ובשר ושתיית יין בחול המועד • צפו (יהדות) הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00 דיני החיוב באכילת פת ובשר ושתיית יין בחול המועד10100:00/1:58דיני החיוב באכילת פת ובשר ושתיית יין בחול המועד סוכת ה'חזון איש' הגדולה בעולם נפתחה בירושלים • תיעוד מרבבות העוליםשאול כהנא|13:01כ"ץ בכותל: 'מי שבירך' לחיילי צה"ל בברכת כהניםדוד הכהן|13:34• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם מותר לקנות תכשיטים, בגדים ומשחקים בחול המועד? • צפוהרב נחום נוסבכר|27.09.26 סוכותחול המועדהרב עמרם פרידהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:תיעוד מרגש: הרבבות במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי | צפוחזקי שטרן|12:11דרמת בפוניבז': יומיים לפני הפינוי - פלג הגר"ש מרקוביץ' הגיש ערעור לעליוןקובי ישראל|11:25ממשיך את המסורת: רב הסלבס הגיש לראש"ל אתרוגים מובחריםיאיר טוקר|10:31אולי גם יעניין אותך:שידור חוזר: מעמד 'ברכת כהנים' המסורתי בכותל המערבי | צפוכיכר השבת|09:20יממה לפני הסתלקותו; תיעודים אחרונים של המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל חיים רוזנבוים|09:00דאגה בגור; האדמו"ר לא יצא לתפילות ולנענועים - כך עבר היום הראשון של החגחיים רוזנבוים|27.09.26
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