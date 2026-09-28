הבוקר (שני, יום ב' דחוה"מ סוכות), ביומא דאושפיזא דיעקב אבינו ע"ה, הגישו ארגוני "צדק ומשפט" ו"אמת ליעקב בישראל" עתירת ענק חסרת תקדים לבית המשפט העליון – בת קרוב לאלף עמודים, מלווה במאות נספחים וראיות – למען משפחות "בית יעקב".

העתירה דורשת הוצאת צו ביניים דחוף להקפאת "נספח 9" למבחני התמיכה, השולל רטרואקטיבית את זכאותן של אלפי משפחות ופוגע קשות במסגרות המשפחתונים ובפעוטות. כידוע, מבחני התמיכה החדשים שפורסמו על ידי משרד העבודה קובעים כי הורים שהוגדרו משתמטים או עריקים לא יהיו זכאים לסבסוד של ילדיהם במעונות ובמשפחתונים.

על פי המסמך הרשמי של משרד העבודה שפורסם בסוף אוגוסט, עמידת ההורים בתנאי הזכאות תיבדק על בסיס מידע שיתקבל מגורם ממשלתי מוסמך או מצה"ל. במקרה שבו יתברר כי הורה אינו עומד בתנאים, המשרד רשאי לדרוש את השבת סכומי התמיכה שכבר התקבלו.

עיקרי הטיעונים בעתירה כוללים מספר נקודות מרכזיות: ענישה קולקטיבית – שלילת זכאות עצמאית ממי שעומד בכל מבחני התעסוקה וההכנסה, תוך יצירת מנגנון תקדימי של סנקציות עקיפות על צדדים שלישיים. חריגה מהוראות הדין – החלת הסנקציות באופן גורף ומחמיר, מעבר להכרעות השיפוטיות הקודמות ובטרם חלפו מועדי התייצבות.

העותרים טוענים לפגיעה ישירה במפעילי המשפחתונים שנותרו מול שוקת שבורה, לצד שלילת זכאות קריטית לפעוטות הזקוקים לסיוע רפואי ושיקומי. כמו כן, הם מצביעים על מה שהם מכנים "מחטף מנהלי" – פרסום המבחנים לאחר פתיחת שנת הלימודים, ללא הוראות מעבר, ללא זכות שימוע, ותוך התעלמות מוחלטת מאזהרות הדרג המקצועי במשרדי הממשלה.

העתירה מצטרפת לשורה של מאבקים משפטיים סביב נושא הסבסוד במעונות היום. כזכור, בסוף מאי אושר בקריאה טרומית בכנסת חוק המעונות שיזם ח"כ משה גפני, אשר ביקש לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.

ארגון "צדק ומשפט" רשם הצלחה משפטית בעבר בעניין "דירה בהנחה", והציל את זכויותיהן של אלפי משפחות. בעתירה הנוכחית מובעת התקווה כי "כשם שפעלנו בסייעתא דשמיא בעניין 'דירה בהנחה', כך נזכה גם כעת להושיע ולהציל חלק משמעותי מזכאות ההורים".

העתירה מגיעה בעת שמערכת מעונות היום ניצבת בפני משבר חמור. ביולי שיגר ארגון חלמי"ש התראה חריפה לשר החינוך, למנכ"ל משרדו ולסגן החשכ"ל באוצר, לאחר שקוזזו בבת אחת מאות אלפי שקלים מכל אחד מהארגונים המפעילים את מעונות היום, דווקא בימי תשלום המשכורות לצוותי המטפלות והסייעות.