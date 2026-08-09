שני ילדיו נפצעו גם כן האב החרדי עצר בצד הדרך בכביש 65 - רכב פגע בו והעיף אותו משפחה חרדית מאלעד עצרה את רכבה בצד הדרך בכביש 65 בעקבות תקלה, רכב שחלף במקום פגע בהם והעיף את אבי המשפחה - הוא פונה לבית החולים יחד עם בנו בן ב-6 ותינוק נוסף בן שנתיים שנפצעו גם הם (חרדים)

קר קובי רוזן כיכר השבת | עודכן ב- כ"ו באב תשפ"ו | 09.08.26 הכתבה פורסמה ב- כ"ו באב תשפ"ו | 09.08.26