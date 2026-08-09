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שני ילדיו נפצעו גם כן

האב החרדי עצר בצד הדרך בכביש 65 - רכב פגע בו והעיף אותו

משפחה חרדית מאלעד עצרה את רכבה בצד הדרך בכביש 65 בעקבות תקלה, רכב שחלף במקום פגע בהם והעיף את אבי המשפחה - הוא פונה לבית החולים יחד עם בנו בן ב-6 ותינוק נוסף בן שנתיים שנפצעו גם הם (חרדים)

7תגובות
אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

קשה התרחשה אמש (מוצאי שבת) בכביש 65, סמוך למחלף נחל צלמון.

משפחה חרדית מאלעד, עצרה את רכבה בצד הדרך עקב תקלה. אבי המשפחה יצא מרכבו כשהוא לבוש באפוד זוהר כמתבקש, אלא שאז רכב שחלף במקום פגע בו והעיף אותו לתעלה בצד הדרך.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים - אבי המשפחה, בן 36, שסבל מחבלה רב מערכתית, בנו בן ה-6 עם חבלה בגב ופעוט בן שנתיים במצב קל.

שלושת הפצועים פונו על-ידי מד"א להמשך קבלת טיפול רפואי ב'מרכז רפואי צפון' (פוריה) בטבריה.

בבית החולים עדכנו כי "מצבם קל" והוסיפו שהם "צפויים להשתחרר".
תאונהאלעדכביש 65

7 תגובות

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7
עצוב מאוד שזה הסוף של טיול בין הזמנים הכביש מסוכן מאוד ומפתיע כל פעם ממקום אחר
עצוב מאוד
6
לבש אפוד זוהר אין מצב הנהג הדורס לא מרוכז בדרך "עסוק" כל אחד כזה אם הוא אשם לא יכול לחזור לנהוג ברכב. עכשיו הוא יחפש עו"ד שיוציא אותו מהברוך וגם תלוי מי אבא שלו.
אלמוני
5
זהירות, "ההגה הולך אחרי העיניים". בנהיגה אסור להסתכל לצידי הכביש במיוחד אם עייפים. זאת הסיבה שכשסוטים הצידה תמיד פוגעים במי שעומד שם ולא לפני או אחרי. לומדים את זה בנהיגה מונעת.
אני

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