האב החרדי עצר בצד הדרך בכביש 65 - רכב פגע בו והעיף אותו

תאונת דרכים קשה התרחשה אמש (מוצאי שבת) בכביש 65, סמוך למחלף נחל צלמון.
משפחה חרדית מאלעד, עצרה את רכבה בצד הדרך עקב תקלה. אבי המשפחה יצא מרכבו כשהוא לבוש באפוד זוהר כמתבקש, אלא שאז רכב שחלף במקום פגע בו והעיף אותו לתעלה בצד הדרך.
כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים - אבי המשפחה, בן 36, שסבל מחבלה רב מערכתית, בנו בן ה-6 עם חבלה בגב ופעוט בן שנתיים במצב קל.
שלושת הפצועים פונו על-ידי מד"א להמשך קבלת טיפול רפואי ב'מרכז רפואי צפון' (פוריה) בטבריה.
בבית החולים עדכנו כי "מצבם קל" והוסיפו שהם "צפויים להשתחרר".
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