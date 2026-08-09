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לטובת בני הקהילה

סוף לסאגה בירושלים: אחרי שנים של מאבק, השטח הוקצה לקהילת המניין המרכזי החדש

אחרי שנים של מאבקים ומאמצים: הוקצה השטח ברחוב יהודה המכבי 7 עבור קהילת המניין המרכזי • המהלך קודם בנחישות על ידי סגן ראש העיר חיים כהן, שנרתם לטובת הקהילה • בקהילה מברכים: "בשורה משמחת לתושבי השכונה" (חרדים)

18תגובות
שטח ההקצאה בשכונת מקור ברוך (צילום: באדיבות המצלם)

אחרי שנים של המתנה, מאבקים ומאמצים מאחורי הקלעים, הסאגה מגיעה לסיומה: עיריית ירושלים הקצתה את השטח ברחוב יהודה המכבי 7 בשכונת מקור ברוך לקהילת המניין המרכזי החדש של הרב מרדכי דיין, אשר צפוי לשמש בעזרת ה' כבית הכנסת של הקהילה בתקופה הקרובה.

מדובר בסיומו של הליך ממושך, שבמהלכו פעלו בני הקהילה במשך שנים לקידום הקצאת המקום, תוך השקעה של מאמצים ומשאבים רבים. כעת, עם השלמת ההליך, יכולים חברי הקהילה להתחיל להיערך לקראת פתיחת בית הכנסת.

מי שהיה מעורב באופן מרכזי בקידום המהלך הוא סגן ראש העיר חיים כהן, שפעל בנחישות מול כל הגורמים השונים בעירייה ופעל לקידום ההליך עד להשגת התוצאה המיוחלת לטובת תושבי השכונה.

בקהילה מבקשים להודות לכל נציגי העירייה ולכל מי שסייע לאורך הדרך.
עיריית ירושליםחיים כהןהקצאהמקור ברוךמרדכי דיין

18 תגובות

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12
כל הכבוד לרב חיים כהן! נלחם בשיניים לטובת הציבור הספרדי בעקשנות ובנחישות בלי למצמץ ובלי לפחד ובלי לספור אף אחד ממטר עד שהדברים יצאו לפועל. ככה נראית שליחות ציבור אמיתית.
שמעון אזולאי
11
הרב חיים כהן חזק ואמץ
יוסי דהן
10
איזה בושה... המקום היחיד בכל ירושלים ובכל הארץ לאמנים דתיים וחרדים. אם זה לא כבשת הרש- אז מה כן. ולא יכלו למצוא מקום אחר לבית כנסת??? יואיל הרב חיים כהן ויכנס לעובי הקורה למצוא מקום חלופי לגלריה... איזה בושה
אמנית הגלריה
לא בושה ולא כלום. העירייה צריכה לדאוג בראש ובראשונה לתושבי השכונה שיהיה להם מקום הולם לתפילה לפני גלריה שאינה שייכת כלל לשכונה. ניתן למצוא לגלריה מקום חילופי בכל שכונה אחרת בירושלים. במקום לקלל ראוי לומר תודה על 25 שנה שהגלריה קיבלה את המקום מבלי שיש לה זיקה לשכונה. תודה לרב חיים כהן שעשה את הדבר ה
לוריא
עדיף בית כנסת על פני גלריה
שלמה
מה לחרדים ואמנות ? ביהדות שלהם אין מקום לאמנות רק שטייטעל ומכעריות. הבנת על בשרך מה זה חרדיות ? לא רואים אף אחד ממטר רק לדאוג לאנשי שלומם, כשהם בעצם יכלו להתפלל בהרבה מניינים אחרים.
שחר

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