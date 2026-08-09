שטח ההקצאה בשכונת מקור ברוך ( צילום: באדיבות המצלם )

אחרי שנים של המתנה, מאבקים ומאמצים מאחורי הקלעים, הסאגה מגיעה לסיומה: עיריית ירושלים הקצתה את השטח ברחוב יהודה המכבי 7 בשכונת מקור ברוך לקהילת המניין המרכזי החדש של הרב מרדכי דיין, אשר צפוי לשמש בעזרת ה' כבית הכנסת של הקהילה בתקופה הקרובה.