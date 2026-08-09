אחרי שנים של המתנה, מאבקים ומאמצים מאחורי הקלעים, הסאגה מגיעה לסיומה: עיריית ירושלים הקצתה את השטח ברחוב יהודה המכבי 7 בשכונת מקור ברוך לקהילת המניין המרכזי החדש של הרב מרדכי דיין, אשר צפוי לשמש בעזרת ה' כבית הכנסת של הקהילה בתקופה הקרובה.
מדובר בסיומו של הליך ממושך, שבמהלכו פעלו בני הקהילה במשך שנים לקידום הקצאת המקום, תוך השקעה של מאמצים ומשאבים רבים. כעת, עם השלמת ההליך, יכולים חברי הקהילה להתחיל להיערך לקראת פתיחת בית הכנסת.
מי שהיה מעורב באופן מרכזי בקידום המהלך הוא סגן ראש העיר חיים כהן, שפעל בנחישות מול כל הגורמים השונים בעירייה ופעל לקידום ההליך עד להשגת התוצאה המיוחלת לטובת תושבי השכונה.
בקהילה מבקשים להודות לכל נציגי העירייה ולכל מי שסייע לאורך הדרך.
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