שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה לפני זמן קצר (ראשון) את צה"ל לבדוק בדחיפות וביסודיות טענות חמורות שפורסמו בנוגע להתנהגות לכאורה בלתי ראויה מצד אנשי צוות בבית החולים רמב"ם כלפי לוחמי צה"ל שנפצעו באורח קשה בקרבות בלבנון ומאושפזים בבית החולים.

על פי ההנחיה, הבדיקה תתבצע בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, והשר דרש כי ממצאיה יוצגו בפניו. הטענות מתייחסות לאופן הטיפול בלוחמים הפצועים וליחס שניתן להם ולבני משפחותיהם במהלך אשפוזם, בעיקר על ידי הצוות הערבי של בית החולים.

שר הביטחון הדגיש בהודעתו: "אני רואה בחומרה רבה את העדויות שפורסמו בנוגע להתנהגות כלפי לוחמי צה"ל הפצועים בבית החולים. לוחמי צה"ל הגיבורים שנפצעו בעת שהגנו על מדינת ישראל ראויים לטיפול המסור והטוב ביותר וליחס מכבד להם ולבני משפחותיהם".

כ"ץ הוסיף והבהיר: "הנחיתי את צה"ל לבדוק באופן מיידי ויסודי את כלל הטענות שעלו מול בית החולים והגורמים הרלוונטיים. ככל שיתברר כי מי מאנשי הצוות נהג בלוחמים הפצועים באופן בלתי ראוי או חמור - הדבר לא יעבור לסדר היום".

השר הבהיר כי לא יאפשר לאף גורם לנהוג באופן פוגעני בלוחמי צה"ל שנפצעו בהגנה על המדינה, והדגיש: "נדרוש תשובות, נסיק מסקנות ונפעל כדי לוודא שמקרה כזה לא יחזור על עצמו".

בדיקה מקיפה של כלל הטענות

על פי ההנחיה, הבדיקה תתמקד בפרט באופן הטיפול הרפואי שניתן ללוחמים הפצועים, ביחס שהם ובני משפחותיהם קיבלו מצוות בית החולים, ובכל היבט אחר הקשור לאשפוזם ולטיפול בהם - זאת בשל טענות קשות שהועלו מצד המשפחות, ועל פי עדותו של יהושע שני, שסיפר על היחס המשפיל מצד העובדים הערבים בבית החולים.

שר הביטחון הורה כי ככל שיימצא שהטענות נכונות ונעשו מעשים חמורים, יינקטו הצעדים הנדרשים נגד האחראים ויופקו הלקחים הדרושים כדי למנוע הישנות של אירועים מסוג זה בעתיד.

יצוין כי בית החולים רמב"ם בחיפה מטפל במספר רב של לוחמים פצועים מאז פרוץ המלחמה, ורבים מהם נפצעו באורח קשה בקרבות בלבנון.

מבית החולים רמב"ם נמסר כי "בבית חולים רמב"ם ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ובודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. בחודשים האחרונים טופלו בבית החולים מאות חיילים פצועים, חלקם במצב קשה, שקיבלו את הטיפול הטוב ביותר במרכז הטראומה המוביל בישראל.

"אנו מתייחסים ברצינות מלאה ומתחקרים כל טענה ליחס לא הולם למטופלינו".