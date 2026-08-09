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התעללו בלוחמים?

הטענות הקשות על פגיעה בחיילים בבית החולים הצפוני: זו ההוראה שנתן שר הביטחון

שר הביטחון הנחה לבדוק בדחיפות טענות להתנהגות בלתי ראויה כלפי לוחמים פצועים • הטענות מתייחסות ליחס שניתן ללוחמים ולמשפחותיהם | "לא נאפשר לאף גורם לנהוג כך בלוחמים", הבהיר שר הביטחון (צבא וביטחון)

12תגובות
שר הביטחון כ"ץ (צילומסך)

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה לפני זמן קצר (ראשון) את צה"ל לבדוק בדחיפות וביסודיות טענות חמורות שפורסמו בנוגע להתנהגות לכאורה בלתי ראויה מצד אנשי צוות בבית החולים רמב"ם כלפי לוחמי צה"ל שנפצעו באורח קשה בקרבות ב ומאושפזים בבית החולים.

על פי ההנחיה, הבדיקה תתבצע בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, והשר דרש כי ממצאיה יוצגו בפניו. הטענות מתייחסות לאופן הטיפול בלוחמים הפצועים וליחס שניתן להם ולבני משפחותיהם במהלך אשפוזם, בעיקר על ידי הצוות הערבי של בית החולים.

שר הביטחון הדגיש בהודעתו: "אני רואה בחומרה רבה את העדויות שפורסמו בנוגע להתנהגות כלפי לוחמי צה"ל הפצועים בבית החולים. לוחמי צה"ל הגיבורים שנפצעו בעת שהגנו על מדינת ישראל ראויים לטיפול המסור והטוב ביותר וליחס מכבד להם ולבני משפחותיהם".

הוסיף והבהיר: "הנחיתי את צה"ל לבדוק באופן מיידי ויסודי את כלל הטענות שעלו מול בית החולים והגורמים הרלוונטיים. ככל שיתברר כי מי מאנשי הצוות נהג בלוחמים הפצועים באופן בלתי ראוי או חמור - הדבר לא יעבור לסדר היום".

השר הבהיר כי לא יאפשר לאף גורם לנהוג באופן פוגעני בלוחמי צה"ל שנפצעו בהגנה על המדינה, והדגיש: "נדרוש תשובות, נסיק מסקנות ונפעל כדי לוודא שמקרה כזה לא יחזור על עצמו".

בדיקה מקיפה של כלל הטענות

על פי ההנחיה, הבדיקה תתמקד בפרט באופן הטיפול הרפואי שניתן ללוחמים הפצועים, ביחס שהם ובני משפחותיהם קיבלו מצוות בית החולים, ובכל היבט אחר הקשור לאשפוזם ולטיפול בהם - זאת בשל טענות קשות שהועלו מצד המשפחות, ועל פי עדותו של יהושע שני, שסיפר על היחס המשפיל מצד העובדים הערבים בבית החולים.

שר הביטחון הורה כי ככל שיימצא שהטענות נכונות ונעשו מעשים חמורים, יינקטו הצעדים הנדרשים נגד האחראים ויופקו הלקחים הדרושים כדי למנוע הישנות של אירועים מסוג זה בעתיד.

יצוין כי בית החולים רמב"ם בחיפה מטפל במספר רב של לוחמים פצועים מאז פרוץ המלחמה, ורבים מהם נפצעו באורח קשה בקרבות בלבנון.

מבית החולים רמב"ם נמסר כי "בבית חולים רמב"ם ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ובודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. בחודשים האחרונים טופלו בבית החולים מאות חיילים פצועים, חלקם במצב קשה, שקיבלו את הטיפול הטוב ביותר במרכז הטראומה המוביל בישראל.

"אנו מתייחסים ברצינות מלאה ומתחקרים כל טענה ליחס לא הולם למטופלינו".
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12 תגובות

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11
לשר הבטחון ישראל כץ מערכת הבריאות בכשל ובגרעון תקציבי מעל 2 עשורים 400 מיליארד $ סיוע לחרדים לפנסיות למטכ"ל ואמ"ן כשלו 7.10 אל תתפלא יש מחסור ברופאים יהודים ואחיות מוסמכות בביה"ח ומי שומר על פצועים צ.ה.ל. מחבלים הנוחבה בחליפות לבנות עם תג רופא עולה פחות ויודע הכי טוב בהמתת חסר !! תנו להורים
​אנדראה
10
בהדסה בירושלים כל הסגל הרפואי ערבים - רופאים, אחים, מנקים וכו'.כולם כולם. ממש לא נעים לשהות שם, עד כמה שהשהיה בבית חולים יכולה להיות נעימה.... צריך להעיף אותם ולהכניס יהודים במקומם.
אאא
9
מה תוכל לעשות? סליחה על הביטוי, אבל זימברתם תמדינה!! מה לא ידעתם כשהכנסתם את הערבים לרפואה רוקחות וכו' שהם שונאים אותנו?! שהם צמאי דמנו!! כל זה בשביל דבר אחד, שכשנקבל מהם נעריך אותם ונקבל אותם!! גם יחיא סינואר אם היה רופא היה מטפל מעולה!! כי אין בעל האומנות מריע את אומנותו!! זה אותו סרט איתם! וזה שה
יהודי

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