"בין הזמנים" קיץ עוד בשיאו, וכבר הוא גבה מחיר כבד. בזה אחר זה מגיעים הדיווחים על אסונות קשים שבהם קיפחו את חייהם צעירים, אברכים ובני משפחות – בתאונות, בטביעות ובאירועים טרגיים שהיו יכולים להסתיים אחרת.

האירועים הקשים הללו צריכים לעצור את כולנו לרגע. בין הזמנים הוא זמן של מנוחה, טיולים, מפגשים משפחתיים והתרעננות – אבל דווקא היציאה מהשגרה מחייבת משנה זהירות. נסיעה, רחצה, טיול בשטח, שימוש בכלי רכב או שהייה במקומות שאינם מוכרים – כל אלה דורשים אחריות, תכנון וזהירות.

אסור לתת לרגע אחד של חוסר תשומת לב להפוך לחיים שלמים של כאב.

הורים, בחורי ישיבות, ילדים ומבוגרים – לפני שיוצאים לטיול, לים, לבריכה או לשטח, עוצרים לרגע וחושבים על הבטיחות. לא נכנסים למים במקומות אסורים או ללא השגחה, לא לוקחים סיכונים מיותרים, מקפידים על כללי הבטיחות בנסיעה ובטיולים, ובעיקר – שומרים אחד על השני.

בימים שבהם משפחות רבות יוצאות יחד לנופש ולבילוי, התקווה הגדולה היא שהקיץ הזה יעבור בשמחה ולא באסון. שכל מי שיוצא מהבית לטיול – יחזור אליו בשלום.

בין הזמנים הוא זמן לנוח, ליהנות ולצבור כוחות. בבקשה – אל תתנו לחוסר זהירות להפוך אותו לאסון. שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים ושמרו אחד על השני.