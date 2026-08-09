 דלג לתוכן הראשי
מנעו את המקרה הבא ח"ו

תמרור אזהרה כואב: שורת האסונות בבין הזמנים נותנת תזכורת מטלטלת לכולנו

שורת האסונות והאירועים המסוכנים מאז תחילת בין הזמנים מטלטלת את הציבור: מטיילים שנאבדו, תאונות קטלניות, טביעות – כל זה מהווה תמרור אזהרה לכולנו | הציבור מתבקש לעצור, לגלות אחריות ולא לקחת סיכונים מיותרים (דעות)

21תגובות

"בין הזמנים" קיץ עוד בשיאו, וכבר הוא גבה מחיר כבד. בזה אחר זה מגיעים הדיווחים על אסונות קשים שבהם קיפחו את חייהם צעירים, אברכים ובני משפחות – בתאונות, בטביעות ובאירועים טרגיים שהיו יכולים להסתיים אחרת.

האירועים הקשים הללו צריכים לעצור את כולנו לרגע. בין הזמנים הוא זמן של מנוחה, טיולים, מפגשים משפחתיים והתרעננות – אבל דווקא היציאה מהשגרה מחייבת משנה זהירות. נסיעה, רחצה, טיול בשטח, שימוש בכלי רכב או שהייה במקומות שאינם מוכרים – כל אלה דורשים אחריות, תכנון וזהירות.

אסור לתת לרגע אחד של חוסר תשומת לב להפוך לחיים שלמים של כאב.

הורים, בחורי ישיבות, ילדים ומבוגרים – לפני שיוצאים לטיול, לים, לבריכה או לשטח, עוצרים לרגע וחושבים על הבטיחות. לא נכנסים למים במקומות אסורים או ללא השגחה, לא לוקחים סיכונים מיותרים, מקפידים על כללי הבטיחות בנסיעה ובטיולים, ובעיקר – שומרים אחד על השני.

בימים שבהם משפחות רבות יוצאות יחד לנופש ולבילוי, התקווה הגדולה היא שהקיץ הזה יעבור בשמחה ולא באסון. שכל מי שיוצא מהבית לטיול – יחזור אליו בשלום.

בין הזמנים הוא זמן לנוח, ליהנות ולצבור כוחות. בבקשה – אל תתנו לחוסר זהירות להפוך אותו לאסון. שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים ושמרו אחד על השני.
חרדיםבטיחותאסונותבין הזמניםטביעותתאונות דרכים

21 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
יש פה מישהו אחד שזה הפתיע אותו? כל שנה מחדש בדיוק אותו דבר ועדיין לא למדנו מזה.
אחד
80% מצרות עם ישראל יעלמו ברגע שלא נראה פאה נכרית ברחוב החרדי
ע''פ צדיקי הדור
לא לומדים כלום גן אחרי אסון מירון שהיתה לאחר הלווית הרב וואזנר
ועשית ככל אשר יורוך
11
שלושת השבועות שנחשבים לימים מסוכנים הם לא מגיעים לקרסוליים של ימי בין הזמנים, אין שנה שזה לא נגמר בכמה וכמה הרוגים, ככה זה כשהנורמה מנהיגה הפקרות
ועשית ככל אשר יורוך
10
הכל בגלל שלא נותנים לנו לנפוש בשלוה. חבר שלי אמר לי איך אני יכול לטייל בנחת ולעשות כיף כשאני לא יודע מתי המשטרה הציונית עלולה לתפוס אותי.
משה הלוי
מה קשור השטויות האלו. אלה שמאשימים את כל העולם במקום לקחת אחריות.
תתעוררו
אם אתם חוששים מהמשטרה הצבאית, אל תצאו לטיולים ראוותנים ומסוכנים. אל תהיו הרפתקנים. תישנו קצת מאוחר בבקרים של בין הזמנים. תתפנקו מעט עם אוכל טעים ותצטפנו בבית המדרש. תורה מננא ומצלא. וזה יהיה גם זכות שמירה על האחרים שעושים טיולים וסיורים ושייטות בלתי אחראיים...
מאיר
קצת חשבון נפש לא יזיק במקום להאשים את כל העולם כל שנה יש פה אסונות בלי קשר למעצרים
איציק
דיייי כבר עם הבלבולי שכל האלה!!! דייי !! עד מתי תמשיכו להתכחש למציאות הכואבת? למציאות שבה אנחנו כחרדים מזלזלים מאד בהוראות שנותנים לנו, בבריכות, בים, במעיינות, בטיולי טרקטורונים, במסלולי טיולים. האחוזים של הציבור החרדי בדברים האלה גבוהים פי כמה מאחרים. אני יודע את זה כמתנדב באיחוד. צריך לקחת אחריות
למשה הלוי..
מה קשור כאן גיוס מדברים איתך על אסונות ואתה דוחף את האינטרסים שלך במקום שתישא בצער
שמוליק
מה הקשר בין בירה נשר לשיניים? מה אתה מבלבל במיץ עגבניות?
צדיק המסיכות

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר