השלוחים הצעירים במחנה קיץ 

נחתם מחנה הקיץ לילדי משפחות שלוחי חב"ד, שנערך ביוזמת ארגון צעירי אגודת חב"ד. במחנה הבנים השתתפו למעלה מ-350 ילדים לצד כ-100 אנשי צוות. חלק מהמשתתפים הגיעו לישראל מחו"ל, ובחלק מהמקרים נרשמה השתתפות משפחתית שבה ילדים צעירים השתתפו כחניכים ואחיהם הבוגרים שימשו כמדריכים. בסוף השבוע החל מחנה מקביל עבור כ-350 מבנות השלוחים.

צוות ההדרכה התבסס בעיקרו על תלמידי ישיבות "תומכי תמימים" ממגדל העמק, כפר חב"ד ולוד.

הנושא המרכזי במחנה השנה היה "והוא עומד עליהם", בהשראת מאמר של הרבי מליובאוויטש משנת תשי"ג (1953). התוכנית הלימודית התמקדה בהקניית כלים מעשיים לפעילות בשליחות ובדיון בנושאי הזהות והתפקיד של השליח. במסגרת זו נלמדה חוברת עבודה שעסקה, בין היתר, במפגש אברהם והמלאכים ובהשלכותיו הרעיוניות על עבודת השליחות.

כמו כן, התקיימו לימודים תחת השער "הלכה למעשה", שעסקו בדילמות הלכתיות המאפיינות עבודת שטח. בין הסוגיות שנידונו: היתר עריכת הגרלה בשבת לצורך עידוד השתתפות ילדים בקריאת עשרת הדיברות, ושאלת היציאה ידי חובת מקרא מגילה דרך הרדיו או הטלפון.

אירוע הסיום נערך באולם "הפנסאים" בהשתתפות הנהלת צעירי אגודת חב"ד. במהלך הערב הוכרזו זוכים בתחרות יזמות, שבה הציגו המשתתפים תוכניות להרחבת הפעילות הקהילתית באזור מגוריהם. ע"פ הדיווח לשלושה ילדים הוענק מענק בסך 1,000 שקלים כל אחד למימוש המיזם.