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ערב חג הסוכות

נפל מסולם בזמן בניית סוכה: גבר כבן 50 פונה לבית החולים

גבר כבן 50 נפצע מנפילה מסולם ברחוב הרב צירלסון • כוננים העניקו טיפול רפואי ופינו אותו במצב יציב | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

גבר כבן 50 פונה היום (שישי) לבית החולים שיבא בתל השומר לאחר שנפל מסולם במהלך בניית סוכה ברחוב הרב צירלסון ב. כוננים של ארגון הצלה יחד עם חובשי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה במצב יציב.

אהרן לרר חובש נהג האמבולנס של איחוד הצלה והחובשים יעקב ישראל מלכה ולייזר מרגלית מסרו: ״בני משפחתו סיפרו לנו שהוא נפל מסולם עליו טיפס במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים, חבישות וקיבועים ולאחר מכן הוא פונה במהירות באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו ומצבו מוגדר בינוני״.

חובש הצלה ידידיה פרידמן, שהגיע למקום, מסר: "כשהגעתי למקום, מצאתי גבר כבן 50 הסובל מחבלת ראש, לאחר שנפל מסולם במהלך בניית סוכה. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר".

בעקבות ריבוי מקרי פציעות הקשורות לבניית הסוכה, בארגון הצלה מזכירים לציבור לשים לב לסכנות הרבות בבניית הסוכה. הארגון מבקש מהציבור להישמר ביתר שאת בזמן בניית סוכה ולהשתמש בציוד מסודר ותקני באופן בטוח.

האירוע מצטרף לסדרת מקרים דומים המתרחשים מדי שנה בתקופה זו, כאשר משפחות רבות עסוקות בהכנות לחג הסוכות. הלכות רבות עוסקות בדיני בניית הסוכה והכנות לחג, אך חשוב להקפיד גם על כללי בטיחות בסיסיים.

בשעות אלו, אלפי משפחות בישראל עסוקות בהכנות אחרונות לקראת כניסת החג. גם לוחמים חרדים בחטיבת החשמונאים ובחטיבת כפיר מקימים סוכות בגזרות השונות בהן הם פועלים, חלקן בעומק לבנון, תוך כדי המשך הפעילות המבצעית.
בני ברקסוכותמד"אחג הסוכותארגון הצלהבית חולים שיבא

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