נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך בשבועות האחרונים לאפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן, אם טהרן תסכים לפתוח מחדש את מצר הורמוז לתנועת ספינות. כך דווח היום ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים.

לפי הדיווח, טראמפ אף העלה בשיחות עם בכירים את האפשרות לסיים את המערכה ללא השגת הסכם גרעין חדש עם איראן.

הדיווח מציין כי הבית הלבן התמקד בתקופה האחרונה יותר ויותר בפתיחת מצר הורמוז, לאחר שהמגעים להשגת הסכם גרעין נקלעו לקשיים. גורם בבית הלבן טען כי ארצות הברית כבר השלימה את כלל היעדים הצבאיים שהציבה לעצמה מול איראן, וכעת המטרה המרכזית היא להבטיח את חופש השיט ואת זרימת האנרגיה דרך המצר.

שורת דרישות איראניות

אלא שבימים האחרונים המגעים הסתבכו לאחר שאיראן הציגה דרישות מרחיקות לכת כתנאי לפתיחת המצר, ובהן הסרת המצור הימי האמריקני, נסיגת הכוחות האמריקניים מהאזור, הסרת הסנקציות, שחרור נכסים איראניים מוקפאים ותשלום פיצויים על נזקי המלחמה. בוושינגטון הבהירו כי חלק מהדרישות הללו אינן מקובלות על ארצות הברית.

במקביל, טראמפ אמר לאחרונה כי הוא מעוניין להביא לסיום המלחמה, ואף רמז כי סוגיית הגרעין עשויה שלא להיות תנאי הכרחי להסדר. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא מעריך כי יכולתה של איראן לשקם את תוכנית הגרעין נפגעה משמעותית, וכי ארצות הברית תוכל לזהות ניסיון איראני לבנות מחדש את התשתיות הגרעיניות.

לפי הדיווחים, בבית הלבן מעוניינים במקביל לשמור על הלחץ הצבאי והדיפלומטי על טהרן, כאשר האפשרות לפעולה צבאית נוספת נותרה על השולחן.