 דלג לתוכן הראשי
דיווח מדאיג

מוכן לוותר על הסכם הגרעין: טראמפ מתכנן הכרזה על "ניצחון" מול איראן

טראמפ בוחן אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן אם תפתח את מצר הורמוז, גם ללא הסכם גרעין | בינתיים, המגעים נתקלים בדרישות איראניות מרחיקות לכת (בעולם)

9תגובות
הוא באמת המציא את כל זה? הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך בשבועות האחרונים לאפשרות להכריז על ניצחון במלחמה ב, אם טהרן תסכים לפתוח מחדש את מצר הורמוז לתנועת ספינות. כך דווח היום ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים.

לפי הדיווח, אף העלה בשיחות עם בכירים את האפשרות לסיים את המערכה ללא השגת הסכם גרעין חדש עם איראן.

הדיווח מציין כי הבית הלבן התמקד בתקופה האחרונה יותר ויותר בפתיחת מצר הורמוז, לאחר שהמגעים להשגת הסכם גרעין נקלעו לקשיים. גורם בבית הלבן טען כי ארצות הברית כבר השלימה את כלל היעדים הצבאיים שהציבה לעצמה מול איראן, וכעת המטרה המרכזית היא להבטיח את חופש השיט ואת זרימת האנרגיה דרך המצר.

שורת דרישות איראניות

אלא שבימים האחרונים המגעים הסתבכו לאחר שאיראן הציגה דרישות מרחיקות לכת כתנאי לפתיחת המצר, ובהן הסרת המצור הימי האמריקני, נסיגת הכוחות האמריקניים מהאזור, הסרת הסנקציות, שחרור נכסים איראניים מוקפאים ותשלום פיצויים על נזקי המלחמה. בוושינגטון הבהירו כי חלק מהדרישות הללו אינן מקובלות על ארצות הברית.

במקביל, טראמפ אמר לאחרונה כי הוא מעוניין להביא לסיום המלחמה, ואף רמז כי סוגיית הגרעין עשויה שלא להיות תנאי הכרחי להסדר. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא מעריך כי יכולתה של איראן לשקם את תוכנית הגרעין נפגעה משמעותית, וכי ארצות הברית תוכל לזהות ניסיון איראני לבנות מחדש את התשתיות הגרעיניות.

לפי הדיווחים, בבית הלבן מעוניינים במקביל לשמור על הלחץ הצבאי והדיפלומטי על טהרן, כאשר האפשרות לפעולה צבאית נוספת נותרה על השולחן.
בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפהבית הלבןמגעים

9 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
טראמפ אתה פשוט כלומניק שקרן ופחדן
גד
8
כי אם תכריז 3 פעמים ניצחתי ניצחתי ניצחתי אז בתקנון ודאי תוכרז כמנצח
הרב
7
זה יהיה נאום התבוסה של ארה"ב. הזדמנות לסין ורוסיה ואין להשמיד את ארה"ב. הם לא שווים כלום
דוד

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר