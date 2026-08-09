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"קנוניה עם עבאס"

בן גביר זועם על התפטרות סגלוביץ' ומבהיר: "נועד להקמת ממשלה עם רע"מ"

השר לביטחון לאומי תוקף את התפטרות חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד וטוען כי מדובר בתוכנית להקמת ממשלה עם רע"מ | "השמאל מוכן למכור את ביטחון המדינה" (פוליטי מדיני)

19תגובות
(צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

השר לביטחון לאומי, , הגיב היום (ראשון) בחריפות להתפטרותו של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, וטען כי מדובר בקנוניה משותפת של השמאל להכשרת ממשלה הבאה עם המפלגות הערביות.

סגלוביץ', כפי שדווח מוקדם יותר היום, הגיש מכתב התפטרות רשמי ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ועל פי החוק התפטרותו תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות.

"התפטרות סגלוביץ' היא קנוניה משותפת של השמאל להכשרת הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים", כתב בן גביר בהודעתו. השר פירט את התוכנית לכאורה: "סגלוביץ' יקבל את המשרד לביטחון לאומי - כדי להחזיר את התנאים למחבלים, להפסיק את האכיפה בנגב, ולאסוף חזרה את הנשקים מהיהודים. מנסור עבאס יקבל את המשרד לפיתוח הנגב והגליל - כדי להזרים מיליארדים לתומכי טרור ולהפוך את הנגב והגליל לטריטוריה מוסלמית".

מכתב ההתפטרות

סגלוביץ', שכיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד מאז שנת 2019, שימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת השינוי. במהלך תקופת כהונתו עסק בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה. בהודעתו על ההתפטרות מסר סגלוביץ' כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

על פי הדיווחים במערכת הפוליטית, פרישתו של סגלוביץ' מגיעה בצל השיח על ריצה משותפת אפשרית שלו במפלגת רע"מ של יו"ר המפלגה מנסור עבאס. עבאס עצמו נמצא בימים אלה במרכז מחלוקת ציבורית לאחר שסירב לענות באופן ישיר בריאיון לרשת ב' על השאלה האם ארגון חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו.

מנסור עבאס (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בן גביר סיכם את דבריו בהאשמה כבדה: "השמאל מוכן למכור את ביטחון מדינת ישראל, את הנגב והגליל - הכל בשם תאוות שלטון חסרת מעצורים". יצוין כי בטרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לריצה משותפת אפשרית של סגלוביץ' עם רע"מ.

ההתפטרות מצטרפת לשורה של פרישות שפוקדות את מפלגת יש עתיד בתקופה האחרונה, על רקע ההתרסקות בסקרים לקראת הבחירות הקרובות. במקביל, במרכז הפוליטי מתנהלים מגעים נוספים לאיחודים, כאשר בני גנץ ואיילת שקד ניהלו משא ומתן לריצה משותפת, במסגרתה גנץ יוצב במקום הראשון אך שקד תקבל זכות בחירה ראשונה לתפקיד בממשלה.
איתמר בן גביריש עתידמנסור עבאסרע"מיואב סגלוביץ'בחירות 2026

19 תגובות

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19
סגלוביץ ידוע כתככן בלתי נלאה, תככנות של נוכל, שנאתו לימין, ולביבי, מעבירה אותו על דעתו, אין מעצור לשנאתו נוקם ונוטר בלי רחמים, והכל בקור רוח מקפיא, חיה מסוכנת, ועתה הולך להכשיר את עבאס נגד יהודים.
אריה
18
חבורת מטומטמים הם יהרגו את כולנו אלה האחים המוסלמים הם החמאס הבא. מה לא ברור לכם . איפה אתם חיים. די לשנאה העצמית שלכם !!! תפתחו את העיניים. ימתאסלמים מזוכיסטים.
אליהו
17
אתם ממשלת ימין כושלת הביאה עלינו את הצרה הזו...
ברור

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