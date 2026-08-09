( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב היום (ראשון) בחריפות להתפטרותו של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, וטען כי מדובר בקנוניה משותפת של השמאל להכשרת ממשלה הבאה עם המפלגות הערביות.

סגלוביץ', כפי שדווח מוקדם יותר היום, הגיש מכתב התפטרות רשמי ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ועל פי החוק התפטרותו תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות. "התפטרות סגלוביץ' היא קנוניה משותפת של השמאל להכשרת הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים", כתב בן גביר בהודעתו. השר פירט את התוכנית לכאורה: "סגלוביץ' יקבל את המשרד לביטחון לאומי - כדי להחזיר את התנאים למחבלים, להפסיק את האכיפה בנגב, ולאסוף חזרה את הנשקים מהיהודים. מנסור עבאס יקבל את המשרד לפיתוח הנגב והגליל - כדי להזרים מיליארדים לתומכי טרור ולהפוך את הנגב והגליל לטריטוריה מוסלמית".

מכתב ההתפטרות

סגלוביץ', שכיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד מאז שנת 2019, שימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת השינוי. במהלך תקופת כהונתו עסק בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה. בהודעתו על ההתפטרות מסר סגלוביץ' כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

על פי הדיווחים במערכת הפוליטית, פרישתו של סגלוביץ' מגיעה בצל השיח על ריצה משותפת אפשרית שלו במפלגת רע"מ של יו"ר המפלגה מנסור עבאס. עבאס עצמו נמצא בימים אלה במרכז מחלוקת ציבורית לאחר שסירב לענות באופן ישיר בריאיון לרשת ב' על השאלה האם ארגון חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו.

מנסור עבאס ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בן גביר סיכם את דבריו בהאשמה כבדה: "השמאל מוכן למכור את ביטחון מדינת ישראל, את הנגב והגליל - הכל בשם תאוות שלטון חסרת מעצורים". יצוין כי בטרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לריצה משותפת אפשרית של סגלוביץ' עם רע"מ.

ההתפטרות מצטרפת לשורה של פרישות שפוקדות את מפלגת יש עתיד בתקופה האחרונה, על רקע ההתרסקות בסקרים לקראת הבחירות הקרובות. במקביל, במרכז הפוליטי מתנהלים מגעים נוספים לאיחודים, כאשר בני גנץ ואיילת שקד ניהלו משא ומתן לריצה משותפת, במסגרתה גנץ יוצב במקום הראשון אך שקד תקבל זכות בחירה ראשונה לתפקיד בממשלה.