הגר"מ שטרנבוך בברכה מפורשת וברורה: "יקבל ברכה רבה מאת הקב"ה"

התגייסות נרחבת נרשמת בקרב הציבור בעקבות קריאתו של פוסק הדור, הגר"מ שטרנבוך, למען מקרה חריג של חתן העומד לפני כניסתו לחופה וסובל מחוסר כל.

המקרה שהובא לשולחנו של הגר"מ שטרנבוך עוסק בבן למשפחה שחוותה שבר נורא וטלטלות קשות, אשר נותר ללא תמיכה, ליווי והכוונה מצד הוריו. כעת הוא מתמודד לחלוטין לבדו עם ההוצאות הבסיסיות ביותר הנדרשות להקמת ביתו נאמן בישראל.

פרטים שנחשפו מצליחים לטלטל את כל מי שנחשף אליהם. מאחורי חזות של בחור ישיבה מן המניין מסתתר סיפור חיים של בדידות תהומית. מדובר בחתן צעיר שגדל בצל משפחה שהתפרקה לחלוטין. בעוד חבריו לספסל הלימודים נהנו מגב כלכלי ומחום של בית, הוא נאלץ להתמודד מול שברים קשים מנשוא ולשרוד את שנות בגרותו לבדו, ממש כמו יתום.

הימים שבין האירוסין לחתונה, שאמורים היו להיות המאושרים בחייו לקראת הקמת ביתו, הפכו עבורו לשעת מבחן קשה. הבדידות זועקת לשמיים. אין לו מי שיעמוד לצידו ביום חופתו, ואין מי שידאג אפילו למינימום הנדרש כדי לפתוח את החיים החדשים. העול הכלכלי מאיים לרסק את התקווה האחרונה שלו לזכות בבית נאמן בישראל.

לאחר שפרטי המצוקה המורכבת הוצגו לפניו במלואם, הורה להעביר את הטיפול המיידי לידי שליחי 'קופת העיר', כדי שאלו ייקחו על עצמם את הדאגה המלאה לצרכיו החיוניים של החתן לקראת יום חופתו.

בהנהלת הקופה ציינו כי מדובר במצב המחייב את הציבור הרחב לפעול במקומם של ההורים שאינם מעורבים, ולספק לחתן את המשענת הכלכלית החסרה לו כל כך לקראת יום חגו, בבחינת עזרה שהיא בגדר חובה ציבורית.

בצעד יוצא דופן של תמיכה פומבית, צירף הגר"מ שטרנבוך ברכה אישית מפורשת וברורה לכל מי שייקח חלק במגבית המיוחדת שתסייע לחתן.

בדברי קודשו פסק מרן והבטיח מפורשות כי "מי שתורם יקבל ברכה רבה מאת הקב"ה ומצוה רבה עד למאוד". הציבור נקרא כעת להיענות לבקשתו האישית של פוסק הדור ולתרום סכום של 580 שקלים למטרה זו, על מנת לאפשר לחתן הצעיר להקים את ביתו מתוך רווחה ראויה ובעזרת השם ללא טרדות כלכליות מעיקות.

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