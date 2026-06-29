אל תחמיצו: מעמד ביטול הגזירות בהילולת רבינו האור החיים הקדוש

לקראת יום ההילולא של רבינו האור החיים הקדוש, שתחול בעז"ה ביום שלישי הקרוב, ט"ו בתמוז תשפ"ו, גוברת התכונה הגדולה לקראת מעמד ביטול הגזירות בו ייטלו חלק שלושה מצדיקי הדור, המשגיח רבי בנימין פינקל, הגאון רבי נפתלי נוסבוים והגר"י פישהוף.

שלושת הצדיקים שכל מעייניהם נתונים בתורה, סוגרים את הגמרא ואת השולחן ערוך, ופונים לפקוד את ציונו הקדוש של רבי חיים בן עטר, למען 'קופת העיר' הצדקה הטהורה שמחזיקה מדי חודש בחודשו אלפי משפחות ברוכות ילדים, משפחות של תלמידי חכמים עניים, משפחות שבהם אחד ההורים חלה או נפטר ל"ע, ומשפחות שנקלעו למצוקה כספית.

"המפעל הזה חייב להימשך", אומרים גדולי התורה, "הוא לא יכול לשקוע. החסד הממוסד הזה מגן על עם ישראל, שומר על כולנו, ולכן צריכים לעשות הכל כדי להכיר טובה לתורמים, ולעודד אותם בדרכים מיוחדות".

זה המנוע שמניע את מרנן ורבנן הצדיקים שליט"א שיבואו לפקוד את הציון הקדוש ביום ההילולא, ויישאו תפילה נרגשת מעמקי לבבם הטהור, למען תורמי קופת העיר בכללותם, ובמיוחד לטובת התורמים שנדבה רוחם אותם להוסיף ולתרום תרומה מיוחדת לכבוד הילולת האור החיים הקדוש, כדי שתעמוד להם זכותו של בעל ההילולא וזכות הצדקה להינצל מכל רע.

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"תפילה על ציונו של רבינו האור החיים אינה שבה ריקם", מסבירים הרבנים שליט"א. "הן ידוע הדבר שכאשר שמע המהרי"ל דיסקין על חולה במצב סכנה, היה שולח מיידית שליח שיתפלל על ציון ה'אור החיים' הקדוש, ואפילו בשבתות היה מורה לשליח להגיע לציון במהירות, למרות קדושת השבת, כי לדבריו תפילה על ציון האור החיים מועילה בוודאות מוחלטת, ולכן יש לעלות לציון אפילו בשבת!

הרבנים הודיעו, מי שיתרום סכום של 611 שקלים כמניין "רבי חיים בן עטר", יוזכר שמו בפרטות לאחר התפילה הנרגשת על הציון הקדוש.

בנוסף, לאחר המעמד יחתמו על 'שטר ביטול הגזירות', בו יציינו הרבנים לעדות ולזיכרון, כי פלוני בן פלונית תרם סכום נכבד לצדקה ובכח מצוות הצדקה ובכח גזירת התורה, גוזרים הרבנים כי יבוטלו כל הגזירות הקשות המרחפות עליו ועל אנשי ביתו.

אל תחמיצו, בואו להאכיל עוד משפחה ענייה, בואו לתמוך בעוד תלמיד חכם המוותר על הכל כדי לעסוק בתורה מתוך הדחק, ובאמצעות תרומה זו תזכו לברכה נפלאה ולביטול כל גזירה רעה.

להעברת שמות לתפילה על ציונו של האור החיים הקדוש הקליקו כאן>>>