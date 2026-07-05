מחר! מנהיג יהדות תימן יפקוד את הציון הקדוש בעג'ור

במשך שנים נישא שמו בהערצה חצי סודית, ועבר מפה לאוזן. הצדיק הקדוש רבי יצחק גברא מעג'ור, אשר ישועות רבות מספור אירעו למי שהעתירו בתפילה על ציונו הקדוש וביקשו שיהיה להם למלי. יושר בשמי מרום.

בשני העשורים האחרונים זה כבר הפך לנחלת הכלל, מספר העולים על הציון הקדוש הולך ועולה מדי שנה והופך המוני, כבר לא מדובר בעשרות או במאות אנשים, אלא באלפים רבים שבאים מדי שעה לאורך כל יום ההילולא, וגם לאורך כל הלילה.

מה שהכי מדהים זה שהבאים לא מגיעים בקבוצות מאורגנות, אין מערך ענק של תחבורה ציבורית מסודרת למקום, ובכל זאת, מדובר בעשרות אלפי אנשים שבאים בכלי רכב פרטיים, מי שמכוניתו הפרטית ומי באמצעות מונית או 'דרייוור' בתשלום, קבוצות קטנות ויחידים, משפחות ובודדים, אנשים באים להתפלל, לבקש, לפעול ישועה.

כמעט לכל אחד מהם יש ספור של ישועה שכבר זכה לה לאחר שהתפלל בציון הקדוש! כולם מסכימים פה אחד, התפילות הנאמרות במקום הקדוש הזה לא חוזרות ריקם.

והשנה, מצטרף אל המתפללים גם מנהיג יהדות תימן בדורנו, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה' הגאון רבי שלמה מחפוד, אשר נודע בלבו הרחום והחנון ובאהבה יוצאת הדופן שלו לכל יהודי באשר הוא.

הגאון רבי שלמה מחפוד מגיע במיוחד עבור 'קופת העיר', כדי להתפלל על התורמים הנכבדים, ולפעול ישועה עבורם במקום הקדוש הזה.

לאחר תפילה נרגשת בדמעות של התרגשות עזה, יזכיר מרן את שם אחר שם בפרטות מתורמי הקופה בציון הק' בעג'ור ביום הילולא, ויבקש מלפני שוכן מרומים שבזכות הצדיק ובזכות הצדקה יזכו התורמים לישועות פלאיות, ובפרט בזיווגים הגונים בקרוב ופרנסה ברווח!

אם גם אתם זקוקים לזיווג הגון בקרוב לכם או לאחר מבני משפחתכם, אם גן אתם רוצים לזכות לפרנסה ברווח, אם גם אתם רוצים שתפילתו הזכה של מרן מנהיג יהדות תימן שליט"א תיזקף לזכותכם, על הציון הקדוש בעג'ור, בואו והצטרפו לעזרת ה' בגיבורים, הרימו תרומה להחזקת משפחות עניות, ובזכות הצדיק והצדקה תזכו לישועה.

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