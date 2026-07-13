טרגדיה בהר נוף: הר' שלמה וינזפלד נפטר בפתאומיות

אבל כבד ירד אתמול על שכונת הר נוף בירושלים, עם היוודע דבר פטירתו של הרה"ג ר' שלמה ויזנפלד ז"ל, לאחר מחלה קצרה. במוצאי השבת נערכה הלווייתו בשכונה, בהשתתפות מכריו, שכניו ובני משפחתו, מסע ההלוויה הסתיים בהר המנוחות שם נכרה קברו הטרי.

המנוח, תושב רחוב שאולזון, היה טוב לשמים ונוח לבריות, אהוב למעלה ונחמד למטה, איש ישר צנוע וענוונתן, ששקד על תלמודו יומם ולילה בפשטות ובשמחה. מכריו מספרים כי כל שנותיו עברו עליו בשקידה שקטה ועקבית בין כותלי בית המדרש; הוא ישב ולמד, ורעייתו תחי' עמדה לצידו ואפשרה לו להמשיך בלימודו.

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הבית התנהל שנים ארוכות כבית אברכי לכל דבר ועניין, אבל בשנותיו האחרונות – כך מספרים מקורביו – חיה המשפחה בעוני ובדלות של ממש, מתוך צניעות מוחלטת ומבלי שהמצוקה תיוודע החוצה.

כעת, לאחר שנפל למשכב, וביתר שאת עם פטירתו, נחשף היקף הקושי. בבית נותרו ארבעה ילדים שטרם נישאו, ולצידם חובות כבדים שנצברו במהלך השנים מנישואי הילדים הקודמים – חובות שהמנוח לא הספיק לפרוע. האלמנה תחי' נותרה לבדה, ללא בעל וללא כל מקור הכנסה, מול ארבעה ילדים שממתינים להקים את ביתם.

נוכח המצב, פועלים בימים אלו אנשי צדקה להקמת קרן ייעודית למען המשפחה. הקרן נועדה לשני יעדים מרכזיים: השאת ארבעת הילדים ופירעון החובות, לצד עזרה שוטפת להחזקת הבית שנותר ללא פרנסה.

בשכונה מציינים כי מדובר במשפחה שמעולם לא ביקשה דבר, וכי מדובר בשעה קשה שבה עזרת הציבור היא הסיכוי הממשי היחיד של האלמנה והילדים לצאת מהמצוקה.

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