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הגר"מ שטרנבוך באמירה מפתיעה; גם ילדי החיידרים צריכים ללמוד טהרות

לרגל התחלת לימוד סדר טהרות בדף היומי במשניות, נכנס יו"ר הארגון ר' שמואל הלפרין אל מעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לקבל ברכת קודשו • במהלך הביקור פסק הגר"מ שטרנבוך כי גם ילדי החמד יכולים להתמיד בלימוד במסכת זו, ולא רק מבוגרים • צפו בתיעוד (חרדים)

שמואל הלפרין אצל הגר"מ שטרנבוך
שמואל הלפרין אצל הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

במוצאי שבת עלה יו"ר מפעל "דף היומי משניות", הרה"ח ר' שמואל הלפרין למעונו של הפוסק , לרגל תחילת לימוד סדר 'טהרות' ע"י לומדי הש"ס היומי במשניות.

הגר"מ שטרנבוך יצא מגדו והפליא במיוחד את גודל חשיבות המיזם.

במהלך הביקור חשפו מקורביו של הגר"מ כי במשך שנים רבות נוהג הפוסק בעצמו ללמוד מדי בוקר לפני התפילה מתוך משניות אלו! הגר"מ הביע שמחה עצומה על התרחבות המהפכה שרכשה אלפי לומדים.

הלפרין שאל האם יש עניין לעודד ילדים לסיים את הש"ס לקראת הבר מצווה, גם אם חלק מהמושגים בסדר טהרות קשים להבנה. הגר"מ השיב בנחרצות: "בוודאי, יש בזה עניין גדול! גם אם לא הכל מובן מיד, בזכות הלימוד הם קולטים את המושגים".

כמו כן הרחיב הגר"מ על מעלת לימוד המשניות לעילוי נשמה (אותיות נשמ"ה).

בסיום הביקור האציל הגר"מ ברכה חמה ובמילים נרגשות פנה אל הרב הלפרין ואמר: "זכיתם! תמשיכו ביתר שאת וביתר עוז!".

הרב משה שטרנבוךשמוליק הלפריןלימוד משניות

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