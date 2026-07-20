הגר"מ שטרנבוך יקבל אישית במעונו את המצטרפים ל'אלף המגן'

בשורה מיוחדת לתומכי ואוהבי התורה, המבקשים לקחת חלק בפרויקט 'אלף המגן' לחיזוק עולם התורה, עליו הכריז הגר"מ שטרנבוך. הזדמנות מיוחדת לקחת את השותפות עם הגר"מ שטרנבוך צעד קדימה, ולהגיע למעון קדשו כדי למסור לידיו את התרומה, ולהתברך מפה קדשו.

בדבריו אודות המצב השורר בעולם התורה, אמר מרן כי אף ש"ברוך ה' שנתרבה היום תורה בארץ ישראל באופן שאין לשער... המצב היום שיש הרבה אברכים שמחפשים כוללים ואין להם".

והוסיף הגר"מ שטרנבוך ותיאר את המצוקה באמרו "וכבר פנו אלינו הרבה אברכים שכל רצונם ללמוד תורה ואין להם מושיע ואיך אפשר לישון בלילה במצב כזה? הלא התורה מושפלת, והקב"ה צועק התעוררו התעוררו!!".

הגר"מ שטרנבוך אף הציב את התוכנית שלו לחיזוק עולם התורה, אל מול הגזירות והרדיפות של לומדי התורה: "צריכים אלף אנשים שיתנדבו כל אחד שלשת אלפים שקל שזהו אלף דולר ועל ידי זה יוכלו עוד הרבה אברכים לשבת וללמוד תורה בטהרה, בעמל וביגיעה. וכל מי שנותן אלף דולר, יתברך בכל זמן שנותן, להיות תלוי עליו 'מגן' שישמור אותו מכל צרות קשות, ויהיה לו פרנסה ברווח, כי הצדקה מביא עשירות".

ואכן, בימים הקרובים יוכלו אוהבי התורה ותומכיה להיכנס אל הקודש פנימה לפני שעת קבלת הקהל הקבועה אצל מרן, כדי למסור לידיו הקדושות את השתתפותם במגבית המיוחדת שייסד למען עולם התורה, ולזכות לברכה אישית מפה קדשו.

בסביבת הגר"מ שטרנבוך מציינים כי מדובר בביטוי מובהק לאופיו של המהלך כולו, שמהווה פרויקט אישי של הגר"מ שטרנבוך, אשר שם עינו ולבו על הצלחת המהלך, ורואה בו שלב ראשון בתגובה הנדרשת מיראי ה' וחושבי שמו אל מול הגזירות שנגזרו על עולם עולם. הגר"מ שטרנבוך, ביקש לגבש סביבו חבורה מוגדרת של אלף נושאים בעול, שותפים אישיים שלו בהרחבת גבולות הקדושה אל מול הגזירות. מי שנוטל חלק בחבורה כזו, מסתבר, אינו נותר בגדר שם ברשימה: הוא בא ועומד לפני הגר"מ שטרנבוך, פנים אל פנים בזמן ובעת מיוחדים שיוקדשו לשם כך. כחלק מהבעת הכרת הטוב המיוחדת, אף הורה מרן לשגר לבתי השותפים מטבע ברכה מיוחדת, לאות ולעדות כי הביאו ברכה אל ביתם, ושמירה עליהם ועל כל משפחתם, בזכות החזקת התורה ולומדיה.

מדובר בהזדמנות שאין להקל בה ראש. הגר"מ שטרנבוך, בגילו המופלג, שוקד על תלמודו ועל עול ההוראה של כלל ישראל, ושעותיו יקרות מפז. הזדמנות להיכנס אליו ביחידות, למסור את ההשתפות לידיו ולזכות לברכה אישית מפיו — אינה מזדמנת בכל יום, ובוודאי לא לציבור הרחב.

אבל הגר"מ שטרנבוך עצמו כבר הגדיר את מידת החשיבות והנחיצות של העניין, כשהוסיף בקריאתו נימה אישית בפנותו לציבור תומכי ואוהבי התורה, שמתמודדים עם קשיי פרנסה ושוקלים את יכולתם לתת תרומה קבועה להחזקת התורה:

"אני יודע שלפעמים זה קשה, ואולי קשה יותר מקשה", אמר הגר"מ שטרנבוך בדבריו, "אבל כל מי שידחוק עצמו ליתן, כי כל השפע בא לעולם דרך התורה, וכל מי שנותן יתברך. העולם צריכים לקחת את העניין מאוד ברצינות".

"כולם יראו לתמוך בכל כוחם ואפילו אם נראה שמפסידים אבל זה כדאי ובעזרת ה' בסוף יהיה רווח גדול. אנחנו נראה מסירות נפש והקב"ה יראה לנו מסירות נפש, ומי שיתן אלף דולר בעזרת ה' יתברך יראה ישועות".

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