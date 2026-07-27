לא רק זיווגים: הגר"מ שטרנבוך מגלה לראשונה את כוחו של ט"ו באב

בעולם התורה מדווחים בימים אלו על צעד נדיר במיוחד: הגר"מ שטרנבוך, שנודע מאז ומעולם בזהירותו המופלגת ובמיעוט דיבורו, יצא מגדרו לקראת יום ט"ו באב הבעל"ט, וגילה לראשונה ברבים את כוחו וסגולתו של היום הזה לרפואה, לפקידת עקרות ולישועות, למי שנותן צדקה.

הגר"מ שטרנבוך לא הסתפק באמירת הדברים בעל פה. הוא ביקש להקליט את דבריו בקולו, וציווה במפורש לפרסמם ברבים, כדי שכלל ישראל ידע לנצל את היום הגדול. בקופת העיר מציינים כי הוראה מעין זו אינה שכיחה כלל, והיא מלמדת יותר מכל על עוצמת העניין.

יום ט"ו באב מוכר בדברי חז"ל כאחד הימים הטובים שהיו לישראל, ושורשיו נטועים עוד בימי משה רבינו במדבר, אז נתבשרו ישראל בישועה גדולה ונקבע היום לדורות. על יסוד זה פתח הגר"מ שטרנבוך את קריאתו:

"ט"ו באב כבר היה בימי משה ישועה גדולה, ונקבע לדורות כיום טוב, והיום מסוגל לרחמים כמו שהיה בזמן משה, וזהו זמן מסוגל גם היום לכל אחד להפוך דין לרחמים".

אלא שהגר"מ שטרנבוך מדגיש כי אין די בתפילה לבדה, וכי צירוף הצדקה הוא המפתח לקבלת התפילה: "אבל ראוי ליתן גם צדקה יחד עם התפילה, וזהו סגולה שהתפילה תתקבל, ויכולים להשיג הרבה מאוד".

בהמשך דבריו ביאר הגר"מ שטרנבוך את שורש הדבר, במילים פשוטות ומרטיטות: "כי הקב"ה טוב ומטיב, כשהקב"ה רואה שהיהודי עצמו מרחם על אחרים, אדם חולה נותן צדקה – אז הקב"ה מרחם, והוא ממהר וממהר ורוצה בטובתן של ישראל".

מכאן עבר הגר"מ שטרנבוך להוראה המעשית, ובישר על פתיחת קרן מיוחדת: "ולכן פתחנו קרן ב'קופת העיר' עבור זה, ומי שיתן כמניין הגימטריא של 'רפואה וישועה' לקרן הזאת של קופת העיר – אז התורמים יזכו לרפואה שלימה בקרוב ממש, ומי שצריך זרע של קיימא יהיה לו בקרוב ממש, כי גדול כח הצדקה להפוך מידת הדין למידת הרחמים".

בקופת העיר מבהירים כי הסכום שאליו כיוון הגר"מ שטרנבוך הוא 689 שקלים, כמניין הגימטריא של "רפואה וישועה". התורמים מתבקשים להעביר יחד עם תרומתם את שמותיהם ואת שמות יקיריהם הזקוקים לישועה, לרפואה שלימה או לזרע של קיימא, והשמות יעלו לתפילה המיוחדת ביום ט"ו באב.

עוד נמסר כי בתום התפילה יחתום הגר"מ שטרנבוך על "שטר רפואה וישועה - ט"ו באב", שיישלח לתורמים הנוטלים חלק בקרן בהוראת קבע של 96 שקלים למשך שלושים ושישה חודשים.

תלמידיו הוותיקים של הגר"מ שטרנבוך קוראים לציבור שלא להחמיץ את השעה. יום ט"ו באב מגיע פעם אחת בשנה, וקריאה גלויה כל כך של הגר"מ שטרנבוך – שאף ציווה להקליטה ולפרסמה – היא מן הנדירות שבנדירות. מי שזקוק לרפואה, מי שממתין לזרע של קיימא, ומי שמבקש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, מוזמן לצרף את שמו ואת שם יקיריו לקרן.

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