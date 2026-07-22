מעמד נרגש, נעלה ומרומם נערך במעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, עת נכנסו אל הקודש פנימה מרביצי התורה הנודעים שמונו לעמוד בראש הסניפים החדשים של רשת הכוללים המעטירה 'תשובות והנהגות', העומדת תחת נשיאותו ובהכוונתו הטהורה של הפוסק.

התרחבות זו מגיעה כחלק מתנופת התפתחות אדירה, במסגרתה מוקם בימים אלו הסניף השלישי של רשת הכוללים בעיר בית שמש המצטרף לשבעת הכוללים העומדים תחת נשיאותו הרמה של הגר"מ שטרנבוך, בהם שוקדים על התורה והעבודה מאות אברכים מצוינים, עמלי תורה ויראי שמיים.

הקמת הכולל החדשים והרחבת גבולי הקדושה מתאפשרים אודות למגבית ההמונית וכוח גיוס הכספים השפעת, הנמצאת בימים אלו בעיצומה בקרב כלל יהדות הנאמנה בארץ ובחו"ל.

במהלך המעמד המרומם, מינה כאמור הפוסק את הרבנים הגאונים ששמם הולך לפניהם כמרביצי תורה מופלגים אשר העמידו המוני תלמידים: הגאון רבי מאיר קירשנבוים, הגאון רבי טוביה ליברמן, והגאון רבי אליהו ויינברג.

זעזוע: בנט מכריז מלחמה כלכלית על החרדים ומציג תוכנית דרקונית נחמן שטרנהרץ | 17:54

הגר"מ שטרנבוך סמך את ידיו על ראשי הכוללים החדשים, הרחיב בפניהם בדברי הדרכה זכה וטהורה בעולמה של תורה ובהנהגת התלמידים, והאציל עליהם מברכת קודשו שיזכו להרבות כבוד שמיים, להגדיל תורה ולהאדירה.

בסיום המעמד בירך הפוסק בחמימות גדולה את כלל השותפים והתומכים לרשת הכוללים, ואיחל כי זכות החזקת התורה והלומדים תעמוד להם ולבני ביתם לכל מילי דמיטב, נחת, בריאות וסייעתא דשמייא.