כיכר השבת
 "לא היו ימים טובים לישראל"

ט"ו באב: הסגולה שמושכת אליה אלפים והתקווה הגדולה

בכל שנה, כשמתקרב ט"ו באב, מתעוררת מחדש התקווה בלבבות של אלפי משפחות בישראל. עבור רבים זהו לא רק תאריך בלוח השנה, אלא יום שעליו אמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב", יום שמסמל התחלות חדשות, בניין בתים בישראל וישועות גדולות (חרדים)

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ט"ו באב: הסגולה שמושכת אליה אלפים והתקווה הגדולה (צילום: באדיבות המצלם)

במהלך השנים התקבע מנהג בקרב רבים לנצל את היום המיוחד לתפילה על הזיווג, מתוך אמונה בכוחו של יום זה ובמעלת התפילה הנאמרת בו. אחד המקומות המזוהים ביותר עם תפילה זו הוא ציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, שאליו מגיעים במשך כל ימות השנה, ובפרט בט"ו באב, אלפי יהודים המבקשים ישועה.

השנה יקיים ועד הרבנים לענייני צדקה מעמד תפילה מיוחד בט"ו באב עצמו, בציונו של רבי יונתן בן עוזיאל. במהלך המעמד יחתמו הרבנים על שטר תפילה מיוחד, ויעתירו עבור כל השמות שיימסרו מראש.

בנוסח השטר נכתבת תפילה מרגשת, המבקשת כי בזכות הצדקה, בזכות יום ט"ו באב ובזכות התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, יזכו מוסרי השמות למצוא את זיווגם במהרה, ללא עיכובים ומניעות, להקים בית נאמן בישראל, מתוך שפע, הרחבה, בריאות הגוף והנפש וסייעתא דשמיא.

לא מעט משפחות מעידות כי דווקא ברגעים שבהם הרגישו שעשו את כל ההשתדלות האפשרית, בחרו לצרף גם את כוח התפילה ביום המסוגל הזה. עבורן, מסירת שם לתפילה אינה רק פעולה סמלית, אלא ביטוי של אמונה, תקווה והוספת זכות בשעה כה מיוחדת.

לקראת המעמד קוראים בוועד הרבנים לציבור שלא להמתין לרגע האחרון, אלא למסור כבר כעת את שמות הזקוקים לישועה, כדי שייכללו במעמד התפילה שייערך בט"ו באב עצמו בעמוקה.

למסירת שמות לתפילה במעמד המיוחד בט"ו באב, לחצו על כאן

ט"ו באבעמוקהכיכר בשיתוף ועד הרבניםרבי יונתן בן עוזיאל
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