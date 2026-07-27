ט"ו באב: הסגולה שמושכת אליה אלפים והתקווה הגדולה ( צילום: באדיבות המצלם )

במהלך השנים התקבע מנהג בקרב רבים לנצל את היום המיוחד לתפילה על הזיווג, מתוך אמונה בכוחו של יום זה ובמעלת התפילה הנאמרת בו. אחד המקומות המזוהים ביותר עם תפילה זו הוא ציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, שאליו מגיעים במשך כל ימות השנה, ובפרט בט"ו באב, אלפי יהודים המבקשים ישועה.