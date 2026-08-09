930 שקלים, 93 יתומים: בכתב ידו של הגרמ"ה הירש

תשעים ושלושה. זהו המספר שעלה מבדיקה שערכה ‘קופת העיר’ בכלל הבקשות שהופנו אליה, והוא זה שהוליד את מבצע החירום המתנהל בימים אלו: 93 יתומים ויתומות עומדים להינשא בחודש אב תשפ"ו.

עונת החתונות נמצאת בעיצומה. עשרות חופות מתקיימות מדי ערב בכל הריכוזים החרדיים, ומדי יום מוקמים בתים חדשים בישראל. אלא שמאחורי חלק מן החופות הללו ניצבים חתן או כלה שאין להם את מי שיוביל אותם אל היום הגדול, ואין מי שיישא עבורם את ההוצאות.

הקופה נוהגת להעניק מענק מיוחד לכל יתום ויתומה המתחתנים, לאחר שהבקשה נבדקת ונמצא כי הם זכאים לתמיכה. אלא שהפעם המספר גדול מדי: 93 חתונות, כשכל אחת מהן יקרה מאוד בפני עצמה. מטבע הדברים, חתונה כוללת כל כך הרבה הוצאות – ערב החתונה עצמו, ולצידו רכישת הנדוניה, הביגוד וההנעלה, חליפת החתונה, שמלת הכלה ועוד ועוד.

"היתומים והיתומות הללו צריכים להתחתן כמו כל אחד אחר", מסבירים ב‘קופת העיר’, "אבל היכולות שלהם נמוכות יותר. הם מתחילים את המסע לחתונה עם הרבה פחות כסף בארנק או בחשבון הבנק שלהם".

הנתונים המשמעותיים הונחו על שולחנו של הגרמ"ה הירש, הנושא על כתפיו עול כבד של התעסקות בצורכי ציבור, לצד הרבצת התורה בישיבת סלבודקא כמימים ימימה. הגרמ"ה הירש נחרד למול המספרים, והצורך הדחוף לגייס סכומי כסף משמעותיים כדי לסייע להם היה ברור מאליו.

בעקבות כך כינס הגרמ"ה הירש ישיבת חירום בביתו, על מנת לגבש דרכי פעולה לגיוס הסכום הנדרש, באופן שתהיה תמיכה של ממש לכל אחד ואחת מן היתומים והיתומות הללו, המקימים בימים אלו את בתיהם.

בהמשך ניסח הגרמ"ה הירש בכתב ידו בקשה מיוחדת, ולאחר מכן הקריא אותה אל מול המצלמה, בפנותו לציבור הרחב: "התורמים סך 930 שקלים עבור 93 יתומים ואלו שבבחינת יתומים, הנישאים בחודש אב תשפ"ו, ושומרים את היתומים מבושה וכלימה וצער יזכו במידה כנגד מידה להנצל גם הם בימי בין הזמנים מכל צרה ופגע".

עשרה שקלים לכל יתום ויתומה – זהו הסכום שעליו ביקש רבינו שליט"א להעמיד את חלקו של כל תורם ותורם. ולצד הבקשה, הוסיף הגרמ"ה הירש והבטיח: "בסייעתא דשמיא בתחילת חודש אלול נעתיר על כל התורמים שנענו לבקשתנו להצלחה מופלגה בזמן אלול הבא עלינו לטובה ברוחניות ובגשמיות".

זה הזמן להיעתר לבקשתו של הגרמ"ה הירש, לפתוח את הלב ולסייע לו בפרויקט הגדול שנטל על כתפיו – לגייס את המימון הדרוש למתן תמיכה נכבדה לכל אחד ואחת מן היתומים והיתומות המתחתנים בימים אלו ממש. המסייעים יזכו לברכתו המיוחדת בימי בין הזמנים, ולתפילתו בפתח חודש אלול הבא עלינו לטובה.

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