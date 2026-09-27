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תקועים על 7 מנדטים

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הביע דאגה בישיבה סגורה: "המצב בגדר פיקוח נפש"

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הביע דאגה מהמצב של מפלגת יהדות התורה בסקרים, ועל אי ריבוי המפלגה למרות הגידול באוכלוסייה | "זה פיקוח נפש", אמר ראש הישיבה (חרדים)

4תגובות
(צילום: באדיבות חדשות i24)

כתב i24 ארי קלמן, הביא תיעוד של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בו גדול הדור מתייחס למצב מפלגת 'יהדות התורה'.

בתיעוד מהחדר הסגור נחשף החשש ביהדות התורה ממפלה פוליטית: ״צריכים פה ניסים - האווירה לא טובה״, נשמע בחדר.

התמלול המלא באדיבות הכתב ארי קלמן:

מנחם שפירא שפירא: אתמול היה כינוס של דגל התורה והביאו את הדברים של הראש ישיבה שהבחירות האלו זה ממש פיקוח נפש, זה עשה חיזוק גדול מאוד.

מנהיג דגל התורה הרב הירש: זה באמת פיקוח נפש, זה שלדגל יש רק שבע מנדטים זה חילול השם

שפירא: יש לנו גידול..

הרב הירש: לא רואים את זה בכלל...

שפירא: צריך פה ניסים, האווירה ברחוב לא טובה, צריך נס שאנשים יתהפכו

הרב הירש: ככל שיתקרבו לבחירות אני חושב שזה ישתנה, יראו את הצורך

גודי סילמן: אבל אין עוד הרבה זמן, אחרי החג זה שלושה שבועות עד הבחירות

הרב הירש: בשלושה שבועות האלו! אם חושבים המצב באמת מבהיל, אין חוק לבחורי ישיבות, אז מה יהיה? אי אפשר להשאיר את המצב ככה, עד עכשיו זה לא היה ברור, צריך להיות משהו

הרב הירש: המצב של קיום המדינה זה חלש, בדרך הטבע... כולם נגדנו, ואנחנו בתוכנו... אנשים צריכים להבין שהמצב לא נורמלי.
יהדות התורההרב משה הלל הירש

4 תגובות

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3
אני רוצה להצביע ,רוצה לעשות ועשית ככל אשר ,אך צריכה סיבה לראות משהו שעשו לטובתי אישה יהודיה.
יהודית
יהודית יקרה, כמה שאת צודקת, ומגיע לנו לראות מעשים בשטח! בזכות המאבק העיקרי של הנציגים החרדים נשמר סבסוד מעונות היום והצהרונים שמציל אמהות עובדות, לצד חקיקה בלתי מתפשרת להשוואת תנאי העסקה ומניעת אפליה של מורות, גננות ונשים חרדיות בשוק התעסוקה.
הלל
2
הגאון הרב הירש צודק בכל מילה, אסור לנו לשבת שאננים בבית. כשיש סכנה לעולם התורה כולנו צריכים להתלכד סביב מועצת חכמי התורה ולהביא הצלחה גדולה.
ציון
1
גם אצלם צריך ניסים שיתחילו לעשות משהו ואז אולי פעם הבאה יהיה סיבה לבחור בהם
חברי כנסת בטלנים

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