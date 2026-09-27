כתב i24 ארי קלמן, הביא תיעוד של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בו גדול הדור מתייחס למצב מפלגת 'יהדות התורה'.

בתיעוד מהחדר הסגור נחשף החשש ביהדות התורה ממפלה פוליטית: ״צריכים פה ניסים - האווירה לא טובה״, נשמע בחדר.

התמלול המלא באדיבות הכתב ארי קלמן:

מנחם שפירא שפירא: אתמול היה כינוס של דגל התורה והביאו את הדברים של הראש ישיבה שהבחירות האלו זה ממש פיקוח נפש, זה עשה חיזוק גדול מאוד.

מנהיג דגל התורה הרב הירש: זה באמת פיקוח נפש, זה שלדגל יש רק שבע מנדטים זה חילול השם

שפירא: יש לנו גידול..

הרב הירש: לא רואים את זה בכלל...

שפירא: צריך פה ניסים, האווירה ברחוב לא טובה, צריך נס שאנשים יתהפכו

הרב הירש: ככל שיתקרבו לבחירות אני חושב שזה ישתנה, יראו את הצורך

גודי סילמן: אבל אין עוד הרבה זמן, אחרי החג זה שלושה שבועות עד הבחירות

הרב הירש: בשלושה שבועות האלו! אם חושבים המצב באמת מבהיל, אין חוק לבחורי ישיבות, אז מה יהיה? אי אפשר להשאיר את המצב ככה, עד עכשיו זה לא היה ברור, צריך להיות משהו

הרב הירש: המצב של קיום המדינה זה חלש, בדרך הטבע... כולם נגדנו, ואנחנו בתוכנו... אנשים צריכים להבין שהמצב לא נורמלי.