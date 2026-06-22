מעמד תפילה מרגש במיוחד יתקיים ביום רביעי בעז"ה על ציונו של ה'פלא יועץ' זיע"א, בעיר סיליסטרא שבבולגריה, כשהגר"ש גלאי יגיע למקום כדי לפעול ישועה עבור תורמי 'קופת העיר'.

בכך מקיים הגר"ש גלאי הידוע בתפילותיו הנוקבות והנרגשות, את ההנחייה האישית שקיבל מהגר"ח קנייבסקי, שהורה לו לקיים מעמדי תפילה וסגולות מיוחדות לטובת תורמי 'קופת העיר', הקופה שמרן שר התורה זיע"א טיפח וליווה לאורך שנים, ודאג בראש ובראשונה לתומרים לקופה, המאפשרים לה להחזיק משפחות של תלמידי חכמים עניים, משפחות ברוכות ילדים, ועניי עמך בית ישראל.

שם על הציון הקדוש נראה את דמעותיו של הגר"ש גלאי נשפכות כמים, הוא ישפוך שיח לפני קונו כבן המתחטא אצל אביו ועושה לו רצונו, ובתפילה קדושה ונשגבה זו הוא ירים אתו השמימה את כל מי שנמצא סביבותיו, כדי להמתיק את הדינים משורשם ולפעול ישועה ברחמים גדולים על כל הצריכים לה.

וכך כתב ה'פלא יועץ' בהקדמת ספרו: "כל מי שיבוא על קברי בטהרה לאחר טבילה במקוה, ויתפלל בלב נשבר, אני ערב לו שתתקבל תפילתו!".

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אלו מילים קדושות ונפלאות שמחבר הספר כתבן במו ידיו, כשהוא מתחייב שתתקבל התפילה.

את תפילותיו על הציון הקדוש, לאחר טבילה במקווה שנבנה בסמוך, מתכוון הגר"ש גלאי להקדיש במיוחד עבור תורמי 'קופת העיר'.

מי לנו גדול מהגר"ש גלאי אשר בכח תפילותיו להמיס חומות של ברזל, ובוודאי ראוי הוא להיות זה שבו יתקיימו דבריו של מרן בעל ה'פלא יועץ', שתתקיים תפילתו, בלי שום ספק.

התפילה תתקיים ברגש עצום ובדמע רב, ולאחריה יקריא הרב בפרטות שם אחר שם, את כל שמות התורמים שנרשמו לתפילה נפלאה זו.

בהמשך יחתום הרב על 'שטר פלא יועץ', אותו יעניק לתורמים שמקבלים על עצמם תרומה חודשים למשך תקופה.

בשטר מצטט הגר"ש גלאי, את דבריו של בעל ה'פלא יועץ', ומוסיף: "ולכן נסענו מטעם קופת העיר – לציונו הק' של בעל 'פלא יועץ' בסיליסטרא יע"א, ושם לאחר טבילה במקווה העתרנו בלב נשבר על התורמים היקרים שזכו להשתתף במגבית עבור משפחה נזקקת, וביקשנו מהפלא יועץ שיקיים ערבותו שתתקבל תפילתנו בשמי שמיא לפרנסה טובה, שלוות הנפש, נחת מהילדים, אושר ועושר וכבוד ואורך ימים והרחבת הדעת והצלחה מרובה בכל מעשי ידיכם, וחתמנו שמנו בחלקת הציון הק' אחר הטבילה והתפלה הנוראה".

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