תפילה נדירה במערת המכפלה - הסגולה היחידה הכתובה בתורה עצמה

ביום רביעי הקרוב, ט' בתמוז, תתקיים תפילה מיוחדת במערת המכפלה, בראשות שלושה מגדולי וצדיקי הדור – עבור תורמי 'קופת העיר'. התפילה תיערך בדיוק ביום שבו, על פי המסורת, הגיע כלב בן יפונה לחברון והתפלל להינצל מעצת המרגלים.

מדובר באחת הסגולות הקדומות ביותר, שמקורה בתורה עצמה. בפרשת שלח מסופר שכלב בן יפונה עלה לחברון לבדו כדי להשתטח על קברי האבות הקדושים ולהתחנן על נפשו-ולהנצל. מאז ועד היום, נקבע היום הזה לזמן בו מתפללים להנצל- ומתקבלת התפלה

לפי חישוב מדויק, המועד בו עלה כלב בן יפונה למערת המכפלה היה במלאת שליש לחודש תמוז, לפני 3337 שנה.

כעת, בט' תמוז תשפ"ו, אחרי 3337 שנה – באותו היום שהתקבלה תפלת כלב- תתעורר שוב אותה סגולה עתיקה – באותו הזמן ובאותו המקום – באמצעות שלושת הצדיקים: הגר"ב פינקל, הגרח"י מן ההר והגר"י פישהוף. הם יתכנסו יחד בתפילה על כל התורמים למגבית "עד חברון", בה יוכלו למסור שמות לברכה וישועה.

תורמי המגבית יכולים להשתתף בסכום של 340 ש"ח – כמניין המילים "עד חברון" – ולזכות להיכלל בתפילה הנדירה במערת המכפלה, ביום שמסוגל לישועה כבר מימי התנ"ך.

יחד, יעתירו שלושת הצדיקים שוב, באותו המקום ובאותו הזמן שבו העתיר כלב בן יפונה לפני 3337 שנה - בזמן המסוגל ובמקום המסוגל הם יתפללו על תורמי קופת העיר שגם בשנת תשפ"ו "נוושע מצרות הכלל והפרט".

ניתן לתרום סך 340 ש"ח כמניין "עד חברו"ן" ולמסור שמות לתפילה.

בסיום התפלה יחתמו חברי בית הדין במקום המסוגל מערת המכפלה על שטר "ישועה מהצרה", עבור התורמים סכום קבוע למגבית "עד חברון" בתפלה להקב"ה שזכות המקום והזמן והצדקה יושיע אותם מכל הצרות ומכל מיני פורעניות המתרגשות לעולם.

מקורן של הסגולות השונות מגוון מאוד, מחכמי מזרח ומערב, מסורות שעוברות במשפחות, וקבלות איש מפי איש שמגיעות מצדיקים קדמונים.

אבל יש מספר מצומצם מאוד של סגולות שהמקור שלהן הוא בתורה הקדושה, אשר היא היא היסוד לכל הבריאה, וכל חוקי הטבע כפופים אליה וסרים למרותה.

סגולת התפילה בחברון, מוזכרת בפרשת שלח, כשכלב בן יפונה בא עד חברון כדי להתפלל על קברי האבות הקדושים, ולבקש בתחינה לפני יושב מרומים, שיזכה להינצל מעצת מרגלים!

סגולת התפילה על קברי האבות הקדושים במערת המכפלה, מובאת שוב ושוב לאורך הש"ס והמדרשים, ובין היתר מסופר שירמיהו הנביא בא לחברון כדי לבכות ולהתחנן לפני אברהם יצחק ויעקב, שיצילו את עם ישראל בזמן חורבן הבית.

בואו לנצל את ההזדמנות ולזכות לתפילה המיוחדת והמסוגלת, להינצל מכל צרה ולזכות בהצלחה מיוחדת בכל העניינים, בגשמיות ברוחניות עם שפע ובלי מחסור כל הימים.

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