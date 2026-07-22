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בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים | בחושך ולאור נרות - כך קראו איכה בשכונת 'מאה שערים'

שכונת 'מאה שערים' הירושלמית התעטפה הערב (רביעי) באבל וביגון, בתי הכנסת בשכונה התמלאו בזקנים ונערים שישבו על הארץ וקוננו על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ע"י קריאת מגילת איכה לאור הנרות | חיים גולדברג תיעד ומגיש גלריה (חרדים)

ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
ליל תשעה באב בשכונת 'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)

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מאה שעריםתשעה באבמגילת איכה

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