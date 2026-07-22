כיכר השבת
עם ישראל מתעטף באבל

LIVEדַּרְכֵי צִיּוֹן אֲבֵלוֹת: 1958 שנים ללא בית מקדשנו ותפארתנו | שידור ישיר מהכותל

עם ישראל, בארץ ובתפוצות, מתאבל בצום, באמירת הקינות ובקריאת מגילת איכה על חורבן בית מקדשנו | בשנה זו אנו מציינים אלף תשע מאות וחמישים ושמונה שנים לחורבן בית המקדש|  'כיכר השבת' מעביר בשידור ישיר את המראות והקולות מרחבת הכותל המערבי בירושלים | בְּלֵיל זֶה יִבְכָּיוּן וְיֵילִילוּ בָּנַי (אקטואליה)

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עם ישראל בעולם היהודי כולו, בארץ ובתפוצות, מציין הערב (מוצאי שבת) מלאות 1958 שנים לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. עם ישראל מתעטף אבל ויגון על החורבן המתמשך, בתפילה לבניין הבית, בציפייה לגאולה ולביאת משיח צדקנו בקרוב.

עמך בית ישראל מתאספים בכותל המערבי - שריד בית מקדשנו, בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, לקונן ולהתאבל, בבכי ובצער, על חורבן בית אלוקינו, באמירת הקינות ובקריאת מגילת איכה, בשיברון לב ובעודם יושבים על הארץ.

כידוע, מבין כל הצומות מדרבנן - צום תשעה באב הוא הצום החמור ביותר, והצום היחיד בו צמים מערב עד ערב, משקיעת החמה ועד לצאת הכוכבים ביום שלמחרת - למעט יום הכיפורים שהוא מדאורייתא.

"חמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב", נכתב במסכת תענית, "נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה, ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר".

במהלך הדורות, אירעו עוד אסונות משמעותיים לעם היהודי ביום מועד לפורענות זה ובימים הסמוכים לו, בין היתר: גירוש יהודי אנגליה, גירוש צרפת הגדול, גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה והגירוש מגוש קטיף. בקינות ליום תשעה באב, מזכירים רבים מאסונות אלו, לצד הריגת יהודי שפירא ורמיזא ומגנצא במסעי הצלב, ופרעות ת"ח ות"ט.

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

עד לחצות היום (מחר, יום חמישי), יושבים על כסא נמוך, כמנהג האבלים. ביום זה, אסורים בחמשת העינויים הנוהגים ביום הכיפורים: אסור לאכול ולשתות, יש איסור על רחיצה וסיכה, איסור תשמיש המיטה ואיסור נעילת הסנדל.

מידי שנה, עולים מאות אלפים לאורך היום כולו לשאת תפילה ליד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי - המקום ממנו לא זזה שכינה מעולם.

(צילום: דוב בער הכטמן )
תשעה באב בכותל (צילום: דוב בער הכטמן )

שָׁבַת מְשׂוֹשׂ לִבֵּנוּ, נֶהְפַּךְ לְאֵבֶל מְחֹלֵנוּ.

נָפְלָה עֲטֶרֶת רֹאשֵׁנוּ, אוֹי-נָא לָנוּ כִּי חָטָאנוּ.

עַל-זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ, עַל-אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ.

עַל הַר-צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם, שׁוּעָלִים הִלְּכוּ בוֹ.

אַתָּה ה' לְעוֹלָם תֵּשֵׁב, כִּסְאֲךָ לְדוֹר וָדוֹר.

לָמָּה לָנֶצַח תִּשְׁכָּחֵנוּ, תַּעַזְבֵנוּ לְאֹרֶךְ יָמִים.

הֲשִׁיבֵנוּ ה' אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה, חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם.

הכותל המערביתשעה באבבית המקדשחורבן בית המקדש

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1956 לא 1958
1956 שנים !!!!

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