תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שנוגעת בכל הפצעים הכי מדממים של החברה הישראלית, בפרק טעון ומתוח ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בערב תשעה באב - ימים בהם הכעס, השנאה והקיטוב ברחובות מגיעים לשיאים חדשים.

חברי הפאנל התכנסו לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, נייעס שבועי, רץ ברשת ואיש השבוע.

והשבוע בפאנל:

ח"כ משה אבוטבול - נציג תנועת ש"ס, שהגן בלהט על גדולי ישראל, תקף את היחס לציבור החרדי והזכיר לציבור הדתי-לאומי את הביקורת שלו על הצבא בימי עקירת גוש קטיף.

- נציג תנועת ש"ס, שהגן בלהט על גדולי ישראל, תקף את היחס לציבור החרדי והזכיר לציבור הדתי-לאומי את הביקורת שלו על הצבא בימי עקירת גוש קטיף. משה מנס - עיתונאי 'כיכר השבת': הביע כאב עמוק על הכתם והשנאה שנוצרים כלפי המגזר בעקבות הדלפות ואמירות קשות.

- עיתונאי 'כיכר השבת': הביע כאב עמוק על הכתם והשנאה שנוצרים כלפי המגזר בעקבות הדלפות ואמירות קשות. עוז בן נון - מנכ"ל מרכז ריבוא ומחבר הספר 'אנחנו המשרתים' שתקף בחריפות את מה שכינה "כפיות טובה" ועיוות ערכים מול המדינה והלוחמים.

- מנכ"ל מרכז ריבוא ומחבר הספר 'אנחנו המשרתים' שתקף בחריפות את מה שכינה "כפיות טובה" ועיוות ערכים מול המדינה והלוחמים. מתן יפה - מייסד תנועת 'אל הדגל'; שהציג את הנתון המטלטל של 24,000 פצועי צה"ל במלחמה ודרש התניה מלאה בין זכויות לשירות.

- מייסד תנועת 'אל הדגל'; שהציג את הנתון המטלטל של 24,000 פצועי צה"ל במלחמה ודרש התניה מלאה בין זכויות לשירות. אלי דן - מומחה לגיוס חרדים וממקימי מסלולי ההסדר החרדיים, שהזהיר מפני אובדן שליטה בגל המחאות והציג את מורכבות השיח הפנים-חרדי.

לשכת ראש הממשלה ביקשה להסיר קטע על בתו החרדית מריאיון יאיר טוקר | 18:06

בכותרת השבועית - הקלטת הגר"ד לנדו והסערה הפוליטית

הדיון נפתח בסערה התקשורתית העזה בעקבות הדלפת ההקלטה משיחה פרטית של ראש הישיבה הגאון רבי דו לנדו, שבה התבטא כי המדינה שולחת אנשים למלחמה "לשם כבוד המדינה" וכי מדובר ב"רצח ממש". ראש הממשלה נתניהו מיהר לדחות את הדברים בתוקף ולהביע גיבוי מלא ללוחמי הציונות הדתית, בעוד מבית הרב יצאה הבהרה על חוסר הבנה של השיח התורני הפנימי.

משה מנס הודה בכאב כי אמירות כאלו גורמות לציבור הרחב לשנוא את החרדים. עוז בן נון הגדיר את האירוע כ"כפיות טובה ועיוות של התורה" מול מדינה שמגנה על חייהם של הלומדים. מתן יפה שיתף בתחושת זעזוע מהמונח "מלחמות לכבוד המדינה" נוכח מחיר הדמים הכבד. מנגד, ח"כ משה אבוטבול הבהיר כי "קטונתי מלהביע דעה על גדולי ישראל", והזכיר התבטאויות חריפות מן העבר של מרן הרב שך ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל שנועדו לחדד עמדות, בעוד שלבם מלא אהבה ותפילה לכל חייל.

הרוחות הסעירו כאשר מתן יפה חשף כי מאז השבעה באוקטובר נפצעו 24,000 חיילי צה"ל (מתוכם 3,500 נפצעו פעמיים), והטיח בח"כ אבוטבול כי הפאנל מנותק מהמציאות המדממת בשטח.

נייעס שבועי - דרעי מצהיר על תמיכה בנתניהו

הנושא הבא שעלה לדיון הוא הראיון של יו"ר ש"ס אריה דרעי ב'כיכר השבת', שבו תקף בחריפות את הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר וטען כי "איבד את זה" וכי הוא מסייע לגוש השמאל. דבריו של דרעי גוררים גינויים, בין היתר משר האוצר בצלאל סמוטריץ' שקרא לנצור את הלשון בימי בין המצרים ולהודות למפקדי צה"ל.

מתן יפה כינה את דרעי "פופוליסט שיוצר נזק פנומנלי". ח"כ משה אבוטבול הגיב בתקיפות וטען כי זכותו של דרעי לבקר את הרמטכ"ל כשזה נותן יד לגל מעצרים שלא יביא אפילו מגויס אחד, והזכיר כי אנשי הציונות הדתית עצמם תקפו בחריפות את פיקוד צה"ל בתקופת גוש קטיף. עוז בנון תקף את דרעי באופן אישי על כך שהוא מקדם פטור לגיוס בעוד שלושת נכדיו אינם משרתים. אלי דן ציין כי השבר עמוק במיוחד דווקא משום שדרעי נחשב לפוליטיקאי החרדי הפרגמטי ביותר, אך הדגיש כי דרעי אינו חבר קבינט מקבל החלטות אלא משקיף בלבד.

בהמשך הדיון התייחס הפאנל להכרזתו של דרעי כי ש"ס תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה בכל מחיר ותפסול חבירה לגדי אייזנקוט. ח"כ אבוטבול הסביר כי הימין הוא "הבית הטבעי והאמוני" וכי שאר האופציות בשמאל מלאות בשנאה לדת.

חרדים למשפט - הפריצה לכלא 10 וההסלמה ברחובות

הדיון עבר להסלמה החמורה במחאות הרחוב: מהפגנת חסידות גור מול כלא 10, שהחלה באופן מופתי בשיתוף פעולה עם המשטרה ומתנדבי 'איחוד הצלה' אך הדרדרה לפריצת הגדרות, ועד להפגנות האלימות של 'הרצפ"ניקים' בכביש 4 שכללו בעיטות באדם ששכב על הרצפה והסרת קסדות מנהגים.

אלי דן ניתח את הפגנת גור כמחזה של "קנאה ופחד", והאשים את מערכת הייעוץ המשפטי בשפיכת נפט למדורה. עוז בנון טען כי המדינה קוצרת כעת את פירות האקסטריטוריה שנוצרה בערים החרדיות במשך עשרות שנים. מתן יפה הציג את פתרון "חוק אל הדגל", המתנה עבודה בשירות המדינה וקבלת הטבות בשירות פעיל (צבאי, אזרחי או מסלול 2% ללומדי תורה מצטיינים), תוך ביטול המעצרים הפליליים. ח"כ משה אבוטבול תקף את היועמ"שית שמובילה לאנרכיה, וביקר את הצביעות של האופוזיציה שאינה מגנה את אלימות השוטרים כלפי בחורי ישיבות.

רץ ברשת (השפלת האברכים בגני תקווה)

בפינת רץ ברשת הוצג תיעוד מקומם מגני תקווה, שבו חבר מועצה לשעבר צועק, משפיל ומגרש בבושת פנים שני אברכים שהגיעו לאסוף צדקה.

חברי הפאנל גינו את המראה הקשה פה אחד. עוז בנון ומתן יפה הגדירו את הסרטון כאירוע מזעזע המבטא את פירות ההסתה והשנאה המתפרצת ברחובות. אלי דן ציין בפרפרזה על שירו של יהודה עמיחי כי "מהמקום שבו הייעוץ המשפטי והפוליטיקאים מנסים להיות צודקים – לא יצמחו פרחים", וקרא לכל חלקי החברה לקחת אחריות הדדית בערב תשעה באב כדי למנוע חורבן נוסף.

מי איש השבוע שלהם?

מתן יפה בחר במילואימניק מהציונות הדתית שחוטף אש מכל הכיוונים וממשיך לשלב תורה ולחימה.

בחר במילואימניק מהציונות הדתית שחוטף אש מכל הכיוונים וממשיך לשלב תורה ולחימה. עוז בנון בחר בעולם התורה הדתי-לאומי שסופג גידופים, וקרא להפסיק את ביזוי התורה האמיתית.

בחר בעולם התורה הדתי-לאומי שסופג גידופים, וקרא להפסיק את ביזוי התורה האמיתית. אלי דן בחר ברב פייבלזון ממודיעין עילית, כמנהיג חרדי שלוקח אחריות ומציג קו מתונה.

בחר ברב פייבלזון ממודיעין עילית, כמנהיג חרדי שלוקח אחריות ומציג קו מתונה. ח"כ משה אבוטבול בחר בציניות בנאור נרקיס, כיוון שהדחתו ממפלגת 'הדמוקרטים' הוכיחה כי הציבור הישראלי מוקיע הליכה קיצונית נגד הדת.

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תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן