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מערכת הביטחון נערכת לאפשרות שאיראן תשגר טילים לישראל כבר בסוף השבוע

מערכת הביטחון מעריכה שככל שהלחץ האמריקני יגבר, כך יגדל הרצון של טהראן להגיב • פיקוד העורף העלה את הכוננות אך אין שינוי בהוראות לציבור | החשש הגובר (צבא וביטחון)

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מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי (צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב)

במערכת הביטחון הישראלית נערכים לאפשרות שאיראן תבקש להגיב לתקיפות הנרחבות של ולשגר טילים גם לעבר מדינת ישראל, ייתכן עוד בסוף השבוע הנוכחי. כך עולה מהערכות גורמי ביטחון בכירים בירושלים.

ההערכה במערכת הביטחון היא שככל שהלחץ הצבאי של ארצות הברית על יגבר ויתעצם, כך יגדל הרצון של טהראן להגיב בירי נרחב יותר למדינות האזור, כולל מדינת ישראל. זאת על רקע גל התקיפות האמריקניות המתמשך באיראן, שכלל הלילה שימוש ראשון במפציצים אסטרטגיים כבדים מסוג B-1.

בפיקוד העורף הועלתה רמת הכוננות בימים האחרונים, אך נכון לשלב זה אין כל שינויים בהוראות לציבור. גורמים במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בהיערכות מונעת ולא בהתרעה קונקרטית על תקיפה קרובה.

וושינגטון מעדכנת את ישראל על הסלמה צפויה

ארצות הברית עדכנה את ישראל בימים האחרונים כי בכוונתה להעלות מדרגה משמעותית בלחימה מול המשטר בטהראן. על פי הדיווחים, וושינגטון מתכננת לבצע בימים הקרובים תקיפות נרחבות באיראן תוך שימוש במפציצים אסטרטגיים כבדים - צעד שמהווה עליית מדרגה משמעותית בכלים שהאמריקנים מפעילים באזור.

העדכון המוקדם שנמסר לצמרת הביטחון בירושלים נועד לאפשר תיאום הדוק בין שתי המדינות לקראת האפשרות שהאזור יירד לגלי הסלמה נרחבים יותר. גורמי ביטחון ישראליים ואמריקניים אישרו כי וושינגטון מעדיפה בשלב זה להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי במפרץ.

המראה מספינת מלחמה (צילום: צבא ארה"ב)

איראן מאיימת בתגובה נרחבת

איראן מצידה יצאה באיומים חדשים בתגובה להצהרות הנשיא . משמרות המהפכה הודיעו כי אם ארצות הברית תתקוף תשתיות איראניות, יותקפו תשתיות המזוהות עם וושינגטון במזרח התיכון. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה מוסאבי הבהיר: "איראן תנתק את החשמל של בנות בריתה האזוריות של ארה"ב אם הכבישים ומפעלי הכוח באיראן יותקפו".

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הוסיף כי "באזור שבו אנחנו לא מוכרים נפט, אף אחד לא ימכור נפט", והדגיש כי מצר הורמוז "לא יחזור למצבו שלפני המלחמה".

התקיפות האמריקניות נמשכות

ארצות הברית המשיכה הלילה בגל התקיפות הנרחב באיראן, כאשר זה הלילה ה-12 ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים מטרות איראניות. לראשונה בסבב ההסלמה הנוכחי, השתמש צבא ארה"ב במפציצים אסטרטגיים כבדים מסוג B-1 להשמדת יעדים באיראן.

בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי כוחות צבא ארה"ב תקפו מטרות צבאיות איראניות, ובהן יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים וכטב"מים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית. על פי ההודעה, התקיפות שוחקות עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים.

במערכת הביטחון הישראלית ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ומעדכנים את ההיערכות בהתאם. עדכונים נוספים בהמשך.

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מספיק לשים את זה בכותרת ולדבר על זה. למה לתת לאויב רעיונות וסיבות לתקיפה. תנו לעם ישראל לנוח ומה שיהיה יהיה בע"ה.
יהודיה
1
תמשיכו לאיים מילולית,ובפועל מקסימום מלחמה של 24 שעות. שחררו אותנו ותנו לנו לצום(נקווה שתבוא הגאולה) ואם לא חלילה תנו לצום בלי איומים מיותרים תודה וצום קל לכולםםםםםםםםם !🙏
יאלללללה בלללללה גללללללה

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