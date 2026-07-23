במערכת הביטחון הישראלית נערכים לאפשרות שאיראן תבקש להגיב לתקיפות הנרחבות של ארצות הברית ולשגר טילים גם לעבר מדינת ישראל, ייתכן עוד בסוף השבוע הנוכחי. כך עולה מהערכות גורמי ביטחון בכירים בירושלים.

ההערכה במערכת הביטחון היא שככל שהלחץ הצבאי של ארצות הברית על איראן יגבר ויתעצם, כך יגדל הרצון של טהראן להגיב בירי נרחב יותר למדינות האזור, כולל מדינת ישראל. זאת על רקע גל התקיפות האמריקניות המתמשך באיראן, שכלל הלילה שימוש ראשון במפציצים אסטרטגיים כבדים מסוג B-1.

בפיקוד העורף הועלתה רמת הכוננות בימים האחרונים, אך נכון לשלב זה אין כל שינויים בהוראות לציבור. גורמים במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בהיערכות מונעת ולא בהתרעה קונקרטית על תקיפה קרובה.

וושינגטון מעדכנת את ישראל על הסלמה צפויה

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ארצות הברית עדכנה את ישראל בימים האחרונים כי בכוונתה להעלות מדרגה משמעותית בלחימה מול המשטר בטהראן. על פי הדיווחים, וושינגטון מתכננת לבצע בימים הקרובים תקיפות נרחבות באיראן תוך שימוש במפציצים אסטרטגיים כבדים - צעד שמהווה עליית מדרגה משמעותית בכלים שהאמריקנים מפעילים באזור.

העדכון המוקדם שנמסר לצמרת הביטחון בירושלים נועד לאפשר תיאום הדוק בין שתי המדינות לקראת האפשרות שהאזור יירד לגלי הסלמה נרחבים יותר. גורמי ביטחון ישראליים ואמריקניים אישרו כי וושינגטון מעדיפה בשלב זה להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי במפרץ.