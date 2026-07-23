יוסי עבדו והרב צבי גרינשפן במסע מרתק בדרך עולי הרגל לבית המקדש יוסי עבדו והרב צבי גרינשפן במסע מרתק בדרך עולי הרגל לבית המקדש 10 10 0:00 / 17:51

לקראת תשעה באב, כשאנחנו יושבים על הרצפה ומבכים את ירושלים, יוסי עבדו והרב צבי גרינשפן יצאו למסע דוקומנטרי מיוחד אל מתחת לפני האדמה. מעיר דוד ועד למרכז דוידסון, הם מראים מקרוב איך החורבן הוא לא רק סיפור - אלא מציאות פיזית שאפשר ממש לגעת בה.

המצלמה נדלקת, והמסע אל בטן האדמה מתחיל. רחוב אחד, למעלה צעדו מיליוני עולי הרגל בשירה, אך שני מטרים מתחתיו, בחושך, הסתתרו אחרוני היהודים בימיה האחרונים של ירושלים. שתי הקומות האלה - החיים והחורבן, קיימות זו מעל זו, עד היום. בעשור האחרון נחשפת ירושלים של בית שני בקצב חסר תקדים, והחורבן שאנו מבכים בצום הופך לממצא פיזי שניתן לגעת בו. "אנחנו נמצאים בגן לאומי עיר דוד, מאתרי המורשת הבולטים והמשמעותיים ביותר בישראל", פותח יוסי עבדו את המשדר. מכאן, מתחיל המסע, יחד עם הרב צבי גרינשפן בדרך עולי הרגל. שרן השכל, ואטורי, בן גביר ויותר מ-2000 יהודים עלו הבוקר להתפלל בהר הבית קובי אטינגר | 10:47 הבריכה, הרחוב, והמוני האדם הרב צבי גרינשפן, מדריך ומעביר סיורים בעיר העתיקה, התחיל בתחנה הראשונה היא בריכת השילוח. במשך שנים נחשף רק קטע קטן ממנה. לאחרונה התגלה היקפה המלא: שבעים מטרים רוחב. "השטח העצום הזה גדול בהרבה מצרכי תושבי העיר", מסביר הרב צבי גרינשפן. "הוא נועד להמוני עולי הרגל". כאן, במי מעיין חיים, טבלו ההמונים. מכאן, נשאבו המים לניסוך המזבח בסוכות, ומכאן נלקחו לטהרת פרה אדומה.

בריכת השילוח - עיר דוד

מבריכת השילוח מתחילה "דרך עולי הרגל" - שדרה מרוצפת ברוחב 50 מטרים, שהייתה קבורה תחת ההריסות ונחפרה רק ב-15 השנים האחרונות.

כמה אנשים באמת צעדו על האבנים האלו? התלמוד מספר שאגריפס המלך מנה כמיליון ומאתיים אלף קורבנות פסח. בחישוב מהיר של 11 איש לחבורה - מדובר בכ-13 מיליון בני אדם.

החיים והמוות, שני מטרים מתחת לאדמה

מתחת לריצוף הפאר שעליו שרו עולי הרגל, עוברת תעלת הניקוז העירונית. בשנת 70 לספירה, היא הפכה למלכודת מוות. בין קירות התעלה נחשפו סירי בישול, נרות שמן, ואפילו חרב רומית בתוך נדנה.

מן המנהרה והחושך, המצלמות יוצאות אל האור. "הגענו למרכז דוידסון לארכיאולוגיה, אחד מאתרי המורשת החשובים והמרגשים ביותר בירושלים ובישראל, חלק מאתרי תיירות הרובע היהודי".

דרך עולי הרגל - הרחוב מתחת לאדמה בעיר דוד

כאן, למרגלות הכותל הדרומי והר הבית, הממצאים נדירים. במקווה טהרה ייחודי שנחשף במקום נבנה מעקה הפרדה באמצע המדרגות - כדי למנוע מגע בין אדם טמא שיורד למים, לאדם טהור שעולה מהם.

בסמוך, שוכבת אבן ענקית שנפלה מפינת הר הבית, ועליה חרוטות המילים: "לבית התקיעה". זהו השילוט המקורי שהורה לכהנים (שרבים מהם הגיעו למשמרת רק פעם בחצי שנה ולא הכירו את המקדש) היכן לעמוד כדי לתקוע בחצוצרה לקראת כניסת השבת.

האבנים שלא הוזזו

"ציון שדה תחרש", ניבא ירמיהו, ובכל זאת הכותל המערבי העצום שרד. את שאר אבני המקדש שנפלו לקחו ערבים ושליטים מוסלמים לפני כ-1,300 שנה כדי לבנות את ארמונותיהם. עד היום, בעיר העתיקה, אפשר למצוא אבנים מן החורבן משולבות בבתי מגורים של ערבים ביר העתיקה.

בסוף המסלול נחשף גרם המדרגות המקורי מבית שני, ומעליו "שערי חולדה" - כניסת ההמונים הדרומית להר הבית. זו הנקודה הקרובה ביותר למקדש שניתן להגיע אליה.

"עומדים כאן במקום הכי קרוב לשכינה. למרות החורבן העצום היא עדיין כאן", מסכם הרב גרינשפן.

שערי חולדה סגורים - מרכז דוידסון

ביקור במסלול המחבר בין עיר דוד למרכז דוידסון הוא מסע אל פעימות הלב של ירושלים הקדומה, שבו ההיסטוריה פשוט קמה לתחייה מתוך האדמה. הממצאים הנדירים הופכים את דפי ההיסטוריה למציאות חיה, כשכל אבן מספרת סיפור של פאר, חורבן ותקווה, ומגשרת על פני אלפיים שנות ניתוק. זוהי חוויית חובה לכל מי שרוצה לגעת באבנים שזוכרות הכל, לפסוע בדיוק בנתיב שבו צעדו אבותינו, ולהרגיש מקרוב את החיבור העמוק והנצחי לשורשים של עם ישראל.

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