היכן הסתתרו אחרוני המורדים, ואיך נראה הרחוב שבו צעדו מיליוני יהודים? | יוסי עבדו והרב צבי גרינשפן יורדים אל ירושלים של מטה, במסע מרתק בדרך עולי הרגל | הצטרפו לסיור עוצמתי בעקבות מקוואות הטהרה, תעלות המסתור ומפולות האבנים שקפאו בזמן מאז שנת 70 לספירה | פרויקט מיוחד לתשעה באב • צפו (בארץ)
רבים סבורים שארצנו היא ארץ רגילה, ללא שדים רוחות, שטנים וליליות, המתעללים בבני האנוש. זהו, שלא. רבים המקומות בארצנו, עליהם נטען שמכשפות מבקרות בהם תמידין כסדרן | ישראל שפירא יוצא למסע מפחיד בכל אותם המקומות, שגם אם חלקם לא מפחידים באמת, בוודאי ובוודאי ששמותיהם מפחידים | פרק א' (מעניין)