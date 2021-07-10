היכן הסתתרו אחרוני המורדים, ואיך נראה הרחוב שבו צעדו מיליוני יהודים? | יוסי עבדו והרב צבי גרינשפן יורדים אל ירושלים של מטה, במסע מרתק בדרך עולי הרגל | הצטרפו לסיור עוצמתי בעקבות מקוואות הטהרה, תעלות המסתור ומפולות האבנים שקפאו בזמן מאז שנת 70 לספירה | פרויקט מיוחד לתשעה באב • צפו (בארץ)
אתר ארכיאולוגי מתקופת בית שני סמוך למודיעין עילית יהיה פתוח לציבור החרדי בלבד - כך אמר ראש העיר, יעקב גוטרמן. גוטרמן הוסיף: "גם בהחלטת הממשלה נכתב כי הציבור החרדי יקבע את אופיו של המקום, וכל המסרים והנתונים ההיסטוריים יהיו על פי מקורות חז"ל בלבד"
ממצא ראשון מסוגו, המעיד על פעילות בבית המקדש, התגלה בימים האחרונים: חפץ קטנטן שנראה כי שימש "אישור" לשמירת חפץ או מזון בטהרה במתחם הר הבית ובית המקדש השני. התגלית הוצגה במסיבת עיתונאים במעמד שרת התרבות לימור לבנת ושר החינוך גדעון סער ובהשתתפות עשרות תלמידים
לאחר הצגת התגלית קיימו המשתתפים סיור למקום מציאת התגלית באזור חשיפת יסודות הכותל
מה המקווה מטהר את ישראל: בחפירה שערכה רשות עתיקות סמוך לקיבוץ צרעה, נחשף מבנה עתיק הנראה כמקווה טהרה מתקופת בית שני. החפירה גילתה מבנה רבוע, שלו שלושה קירות מטויחים בשכבה דקה של טיח, שאפשר את אגירת המים, עם תעלה שהובילה את המים אל תוך המקווה, אליו יורדות שלוש מדרגות (יהדות)