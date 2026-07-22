שכונת 'מאה שערים' הירושלמית התעטפה הערב (רביעי) באבל וביגון, בתי הכנסת בשכונה התמלאו בזקנים ונערים שישבו על הארץ וקוננו על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ע"י קריאת מגילת איכה לאור הנרות | חיים גולדברג תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
במשך אלפי שנות גלות ונדודים, הפך יום תשעה באב לתחנה המרכזית של השבר והדמעות בהיסטוריה היהודית. המשנה במסכת תענית כבר קבעה כי "חמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב", אך דברי חז"ל כי יום זה "נקבע לבכייה לדורות" התממשו פעם אחר פעם לאורך הדורות. מרגע חטא המרגלים במדבר, דרך חורבן בתי המקדש, ועד לשילוחים ההמוניים בשואה האיומה – יום זה מרכז את תמצית היגון היהודי | (יהדות, היסטוריה)
ליל תשעה באב, המונים מתאספים מדי שנה לשמוע את שיחתו המטלטלת והדומעת של הגאון הרב יצחק פנגר על חורבן בית מקדשנו | השיחה נמסרת בהיכל ישיבת נזר ישראל החדשה בקרית ספר • 'כיכר השבת' מעביר את השיחה בשידור חי | צפו (יהדות)
ביום האבל על חורבן הבית, 'כיכר השבת' משיק את "פרויקט 0" - המיזם הלאומי לאפס אסונות בבין הזמנים • בשיחה מטלטלת, פוגש משה מנס - שהשתתף כצוללן בחיפושים המורטים - את הרב שלמה שפיגל, ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בחוף בנתניה • על שבת הגיהנום, האמונה שלא נשברה, והזעקה הנוקבת להורים ולבחורי הישיבות: "אל תהיו חכמים יותר מחוקי הבטיחות" • צפו (חרדים)
עם ישראל, בארץ ובתפוצות, מתאבל בצום, באמירת הקינות ובקריאת מגילת איכה על חורבן בית מקדשנו | בשנה זו אנו מציינים אלף תשע מאות וחמישים ושמונה שנים לחורבן בית המקדש| 'כיכר השבת' מעביר בשידור ישיר את המראות והקולות מרחבת הכותל המערבי בירושלים | בְּלֵיל זֶה יִבְכָּיוּן וְיֵילִילוּ בָּנַי (אקטואליה)
השבוע ביום שני הגיע האדמו"ר הגה"צ רבי פנחס אבוחצירא למסור שיחת חיזוק לרגל ימי בין המצרים בעיר עפולה | השיחה נערכה בבית המדרש "חנוך לנער" בראשות רב הקהילה הגאון רבי אליעזר הלוי | האמו"ר התמקד בשיחתו על החיסרון בגודל האבידה שאין לנו בימינו את בית המקדש, ולסיום האציל ברכת קודשו לכלל בני הקהילה (חרדים)
במשדר מיוחד, ערב תשעה באב, אירח יוסי עבדו ב'אולפן כיכר' את הרב יוסף חיים אוהב ציון, מגיד שיעור בביהכ"נ 'מוסיאוף', לשיחה מרתקת על הלכות זכר לחורבן | למה ציור של ירושלים לא פוטר מאמה על אמה? מדוע הספרדים אינם מניחים אפר בראש החתן? ומה ההבטחה שכתב רבי חיים פלאג'י לכל בית שמקיים את ההלכה ומשאיר אמה על אמה? • צפו במשדר המיוחד עם כל ההלכות שנועדו לא לתת לנו לשכוח את חורבן בית מקדשנו (אולפן כיכר)
גורם בכיר במפלגות החרדיות תוקף את נפתלי בנט, בשיחה עם 'כיכר השבת', בעקבות הטור המסית שפרסם ערב תשעה באב: "חזר לפוליטיקה רק כדי להסית, המשתמש בימי האבל כדי לזרוע שנאת חינם ולנסות להרעיב משפחות חרדיות באכזריות" • מתקפה חריפה על התוכנית לשלול ממשפחות חרדיות סבסוד מעונות יום, הנחות בארנונה והטבות דיור: "פניו האמיתיות נחשפות - הוא רוצה לחנוק את לומדי התורה" • הגורם הבכיר מבהיר: "ניסיונות ההתערבות בחינוך החרדי הטהור ייבלמו; לא נמכור את נפש ילדינו" (חרדים)
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