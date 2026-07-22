שִׁמְעוּ נָא כׇל הָעַמִּים במארינה רושצ'ה; יהודי מוסקובה קוננו יחד עם הרב הראשי על חורבן ירושלים רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר באמירת איכה וקינות, בליל ט' באב בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 01:01