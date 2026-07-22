כיכר השבת
שִׁמְעוּ נָא כׇל הָעַמִּים

במארינה רושצ'ה; יהודי מוסקובה קוננו יחד עם הרב הראשי על חורבן ירושלים

רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר באמירת איכה וקינות, בליל ט' באב בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה (חרדים)

הגר"ב לאזאר בליל תשעה באב
הגר"ב לאזאר בליל תשעה באב| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הגר"ב לאזאר בליל תשעה באב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ב לאזאר בליל תשעה באב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ב לאזאר בליל תשעה באב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ב לאזאר בליל תשעה באב (צילום: באדיבות המצלם)

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