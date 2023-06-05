צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)
בתוך ימי השבעה לע"נ ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל, התאסף קהל רב בביהמ"ד 'חניכי הישיבות' בשכונת רוממה בירושלים לעצרת זיכרון והתעוררות • הספידוהו מרורים: המרא דאתרא הגר"נ קופשיץ, הגרח"פ ברמן ראש ישיבה בפוניבז', חתנו הגר"א גרבוז ר"י אורחות תורה ותלמידו הגר"י מישקובסקי ר"י אמרי משה • גלריה דומעת (עולם הישיבות)