היסטוריה בירושלים: עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל חוזה המדינה יועלו בימים הקרובים מבלגרד שבסרביה, ויובאו לקבורה ומנוחת עולמים לצידו בהר הרצל בירושלים, כך דווח הבוקר (ראשון) ב'ישראל היום'.

לרגל העלאת העצמות, יתקיים אירוע ממלכתי ביום השנה ה-77 לקבורתו של הרצל בבירה. האירוע יכלול טקס הלוויה חגיגי בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו.

לסב ולסבתא, רבי שמעון ומרת רבקה ע"ה, הייתה השפעה מכרעת על עיצוב זהותו ותפיסת עולמו של נכדם. לאורך השנים היו השניים מקור השראה מרכזי עבורו וכיוונו אותו אל עבר גיבוש חזונו.

פרט היסטורי מרתק מצביע על דמותו של הסב, רבי שמעון זצ"ל, הוא היה היחיד מבין אחיו ששמר במסירות על יהדותו ולא המיר את דתו. רבי שמעון כיהן כגבאי בבית הכנסת הספרדי בקהילה היהודית בזמלין, והיה מקורב במיוחד לרב הקהילה הגאון רבי יהודה שלמה אלקלעי זצ"ל, מראשוני מבשרי יישוב ארץ ישראל.

בין השניים התקיימו קשרים הדוקים, ורבי שמעון נרתם בהתלהבות לקדם בקהילתו את רעיון העלייה ויישוב הארץ. בעת ביקוריו בבודפשט נהג לשתף את נכדו הצעיר בתשוקה רבה בשאיפותיו ובמשנתו התורנית של הרב אלקלעי ליישוב הארץ רעיונות שהעניקו השראה ישירה למחשבותיו ולכתביו המאוחרים.

כעת, כעבור עשרות שנים של תרדמת יתר במעמקי האדמה בבלגרד, יעלו עצמותיו של הסב ששמר על גחלת היהדות במסירות נפש, והוא יובא למנוחת עולמים להיטמן בין רגבי עפרה של ארצנו הקדושה בעיר הקודש ירושלים.