דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר (ראשון) על חיסולם של שני מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, שפעלו בשבועות האחרונים לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה תוך הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות שבוצעו בשבוע שעבר בצפון הרצועה, במסגרת הפעילות המתמשכת של כוחות צה"ל להסרת איומי הטרור.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל הראשון שחוסל הוא פארס אלמצרי, שכיהן כראש מדור במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. אלמצרי פעל באופן שיטתי לייצור אמצעי לחימה כחלק מניסיונות השיקום של הארגון, תוך הפרה מוחלטת של הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקף לפני חודשים.

במקביל, בתקיפה נוספת שבוצעה באותו מרחב בצפון הרצועה, חיסל צה"ל את מחמד אבו שכיאן, מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס. שני המחבלים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ולכן הוחלט על חיסולם להסרת האיום המיידי.

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פעילות לשיקום יכולות חמאס

גורמי ביטחון הבהירו כי פעילותו של אלמצרי במטה הייצור של חמאס הייתה מרכזית בניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות. המחבל היה אחראי על ייצור אמצעי לחימה שונים, תוך ניצול תקופת הפסקת האש לבניית תשתיות טרור חדשות. פעילות זו מהווה הפרה בוטה של ההסכמות שגובשו בין הצדדים.

מחמד אבו שכיאן, מחבל הנוח'בה שחוסל במקביל, היה מעורב באופן פעיל בקידום מתווי טרור שונים. על פי הנתונים שפורסמו, שני המחבלים זוהו כמהווים איום ישיר וממשי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב ועל אזרחי ישראל, ולכן הוחלט על חיסולם בתקיפות מדויקות מהאוויר.

החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים ופעילים בכירים בארגון הטרור חמאס. כזכור, בימים האחרונים חיסל צה"ל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שני מפקדי נוח'בה בכירים נוספים שפעלו לקידום מתווי טרור והכשרת מחבלים.

המשך הפעילות המבצעית

בדובר צה"ל הדגישו כי כוחות הפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים ועל אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית ממשיכה במקביל לאכיפת הסכם הפסקת האש, תוך מניעת ניסיונות השיקום של ארגון הטרור.

גורמי ביטחון מעריכים כי חמאס ממשיך לנסות לנצל את תקופת הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, תוך גיוס מחבלים חדשים וייצור אמצעי לחימה. צה"ל פועל באופן שיטתי לסיכול ניסיונות אלה ולהסרת המחבלים המעורבים בפעילות זו.