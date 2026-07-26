ברקע פירות ההסתה נגד ציבור לומדי התורה ובני הישיבות, מתפרסם בימים האחרונים תיעוד וידאו מסיום זמן קיץ בהיכל כולל 'בית דוד' בחולון, שם נשא חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, דברי חיזוק והתעוררות לעשרות אברכי הכולל שבראשותו, ולקראת ימי בין הזמנים, נשא דברי התעוררות והדרכה בכמה נקודות נחוצות, בהם התייחס גם להסתה ולאירועים של היתקלות עם שונאי חרדים:

את דבריו פתח: "מה אומרים לפני בין הזמנים, מה צריך להתחזק? תשמעו יקיריי... בן תורה שלומד אצלנו, כשהולך ברחוב הוא ניכר. דבר ראשון, עם עדינות הנפש שלו. מי שלומד פה, ברוך השם אצלנו, מה זה אצלנו? זה סלבודקא, בסלבודקא מחנכים ונוהגים שמדברים בדרך ארץ מאוד גדול, לא צועקים ברחובות, בל יראה ובל ימצא שבן ישיבה יצעק כמו חמור..., לא צועקים.

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"דבר שני, המנהג אצלנו הוא, כבני ישיבה, שבשעה שמעליבים אותנו, מוחלים על המקום, ואומרים לו: 'תודה רבה על הערתך, ניקח את זה לתשומת ליבי', כך למדו אותנו בסלבודקה, שכך נוהג בן ישיבה.

"יוצאים לרחוב בימי בין הזמנים, כל מי שרואה צריך לדעת, זה זרע שברך השם. איך? לא צועקים, זה דבר ראשון. לא אוכלים ברחוב, לא אוכלים גלידה או מלקקים... בליקוק מלקלקים... זה גם לא.

"ועל כולם, אם מישהו מישהו מעליב אותנו, באים ואומרים לו "תסלח לי, אולי אתה צודק, נשתדל להבא", לזה קוראים קידוש השם, קידוש השם נורא ממש".