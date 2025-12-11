כיכר השבת
ראש העיר המוסלמי ממדאניה תקבל בכבוד יוצא דופן בחגיגות בסאטמר | צפו בתיעוד

רבבות חסידי סאטמר חגגו אמש אור ליום כ"א כסלו, את יום ההצלה של האדמו"ר בעל הויואל משה זיע"א מסאטמר, מייסד החסידות לאחר השואה, ומחולל המהפכה נגד המדינה הציונית • מי שנצפה בין אישי הציבור שהוזמנו רשמית לאירוע, היה לא אחר, מאשר ראש עיריית ניו יורק המוסלמי, זוהרן ממדאני, שהתקבל על ידי ראשי הקהילה, וכובד בכבוד יוצא דופן, בבמת המזרח בין חשובי הרבנים • צפו בתיעוד (חסידים)

ממדאני כ"א כסלו בסאטמר (צילום: רשתות חברתיות)
ממדאני כ"א כסלו בסאטמר (צילום: בצל הקודש)
ממדאני כ"א כסלו בסאטמר (צילום: בצל הקודש)
ממדאני כ"א כסלו בסאטמר (צילום: בצל הקודש)

