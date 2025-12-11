בסיעות החרדיות לא הופתעו אמש (רביעי) כששמעו על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נגד נוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי בכירים חרדים העוסקים בחקיקה: "זה היה צפוי, ידענו שזו עמדתה, לא היה לנו ספק שהיא תטען שהחוק לא חוקתי ולא שוויוני, לא היה בכלל ניסיון לשתף איתה פעולה - היא רוצה להפיל את הממשלה אז לא רלוונטי מה כתוב בחוק".

אלא שבכיר חרדי הבהיר הלילה שההלם החרדי הוא דווקא מהיועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור: "לאורך כל החודשיים האחרונים ביסמוט אמר לנו שכל סעיף בחוק מתואם עם היועצת של הוועדה, שלא יהיו הפתעות, אבל נראה שהוא שיקר אותנו, לא פחות".

לדברי הבכיר החרדי: "העובדה שבסעיף המרכזי הראשון בנוסח החוק, סביב שאלת הכנסת שירות אזרחי ביטחוני ליעדי הגיוס - היועצת אומרת 'לא ולא', זה מלמד שהוא לא באמת מתואם איתה, וזו רק ההתחלה, בקצב הזה לא יהיה חוק כי לא נעביר חוק נגד עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, רב הנזק על התועלת".

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה אמש את עמדתה בנוגע לתיקון לחוק הגיוס להסדרת מעמדם של בני ישיבות, המקודם בידי יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט.

היא תקפה את הצעת החוק וטענה כי החוק נותן מענה לצרכי הישיבות ולא לצרכי הביטחון הדחופים והוסיפה כי הוראות החוק יוצרות תמריץ שלילי לגיוס ועיגון של חוסר השוויון לטווח הארוך.

היא גם קראה לסנקציות אישיות, אפקטיביות ומיידיות כדי שיוכלו לאכוף את הגיוס השיוויוני. חוות דעתה מתפרסת על פני חמישה עשר עמודים וממוענת לביסמוט.

בין היתר נכתב בשמה: "במציאות המתוארת, בחינת הצעת יו"ר הוועדה מעלה כי לא רק שאין בה כדי לקדם את גיוסם של בני הציבור החרדי לשירות צבאי, אלא טמון בה תמריץ שלילי לגיוס ואף עיגון לטווח הארוך של חוסר השוויון בין הציבור המשרת לבין הציבור שאינו משרת והחרפתו.

"בפועל, יש בהצעת החוק כדי להסיג לאחור את הכלים העומדים כיום לרשות הממשלה והצבא לעומת המצב המשפטי הקיים על מנת להשיג את מתן המענה לצרכי הצבא בעת הנוכחית".

עוד טענה: "דומה כי הצעת החוק נותנת מענה קודם כל לצורכי הישיבות - בהזרמה מיידית של כספי תמיכות ישירים ועקיפים; בהחזרת ההטבות לתלמידי הישיבות בגין לימודיהם; בביטול צווי התייצבות וצעדי אכיפה אישיים שננקטו נגד משתמטים; ובהחזרתו על כנו של מתווה חוקי שכובל את בני הציבור החרדי לישיבות עד גיל 26 כתנאי לקבלת פטור משירות צבאי; ולעומת זאת ההצעה אינה כוללת הסדרים שיש בהם כדי לקדם את צרכי הביטחון הדחופים כפי שהציגם הצבא, להפחית את הנטל מכתפי מערך המילואים, והיא אינה מעניקה לגופי המדינה והצבא כלים אפקטיביים לאכיפת חובת הגיוס באופן מיידי".

בהמשך ציינה כי "אנו סבורים כי המתווה המוצע רחוק מלעמוד באמות המידה המשפטיות הנדרשות: פגיעתו בשוויון - קשה, הוא אינו מקדם תכלית ראויה, ורכיביו אינם עומדים במבחני המידתיות החוקתיים".

היא הוסיפה בין היתר ש"לא די בתיקונים נקודתיים בהסדר המוצע כדי להביאו לעמידה באמות המידה הדרושות, אלא נדרשת רביזיה יסודית, כאשר נקודת המוצא היא חובת הגיוס השוויונית והאחידה האמורה לחול על הכול, צרכי הצבא העדכניים, הנטל הכבד שמשרתי המילואים ממילא נושאים בו ומימוש ערך השוויון".