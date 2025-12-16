כיכר השבת
"הגעתי למבוי סתום"

לוין מבקש מבג"ץ "לבחון מחדש" את מינוי השופט קולה למלווה חקירת הפצ"רית

שר המשפטים יריב לוין פנה לבג"ץ אחרי שלא הצליח למצוא מלווה מוסכם לחקירת פרשת הפצ"רית, וביקש "לבחון מחדש" את מינויו של השופט קולה לתפקיד | "בחלוף כמעט חודש לאחר פסק דינו של בית המשפט הנכבד וקרוב לחודשיים מאז החלה החקירה, נמצא כי הטלת התפקיד על גורם העונה על כל אמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט אינו ישים", כתב השר לבג"ץ (חוק ומשפט)

יריב לוין במליאה | ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שר המשפטים יריב לוין פנה היום (שלישי) לבג"ץ אחרי שלא הצליח למצוא מלווה מוסכם לחקירת פרשת הפצ"רית, וביקש "לבחון מחדש" את מינויו של השופט קולה לתפקיד.

"הגעתי למבוי סתום, מבקש לבחון מחדש למנות את הנציב קולה למלווה חקירת הפצ"רית - שבמהלכה ייצא לחופשה מתפקידו הנוכחי", כתב השר לבג"ץ.

כזכור, לפני חודש, מסר בג"ץ את פסק הדין בנוגע לעתירות בסוגיית ניהול חקירת פרשת הפצ"רית - וקבע כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח, אבל גם ששר המשפטים לוין יוכל לבחור מועמד אחר. עוד קבע בג"ץ כי לוין לא יכול למנות לליווי החקירה אדם ככל העולה על רוחו.

השופטים התנו שהמפקח על החקירה צריך להיות עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק שעוסק בפועל בתפקידו בליווי חקירות והעמדה לדין פלילי. לפי השופטים, על הגורם שימנה להיות גורם מקצוע בכיר מתחום החקירות והעמדה לדין פלילי. על לוין להימנע מלבחור עובד מדינה בעל זיקה פוליטית כלשהי.

"בעקבות פסק הדין", כתב לוין לבג"ץ, "עסקתי באופן אינטנסיבי וללא הרף בניסיון להטיל את התפקיד על עובד מדינה העומד באמות המידה אשר נקבעו על ידי בית המשפט הנכבד בפסק הדין".

לדבריו, "לנוכח חומרת הפרשה, אני ראה חשיבות מתוקף אחריותי כשר המשפטים לוודא, כי משעה שקבע בית המשפט מניעות מצד היועצת המשפטית לממשלה מלעסוק בנושא, יופקד על החקירה גורם מתאים ונטול פניות שילווה באופן מקצועי את החקירה, במטרה לוודא כי החשדות שעלו בנושא ייבדקו באופן מיטבי על ידי גורמי החקירה ובמטרה להחזיר את אמון הציבור בגורמי אכיפת החוק".

"בחלוף כמעט חודש לאחר פסק דינו של בית המשפט הנכבד וקרוב לחודשיים מאז החלה החקירה, נמצא כי הטלת התפקיד על גורם העונה על כל אמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט אינו ישים", סיכם השר בפנייתו.

