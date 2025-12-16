הרשויות באוסטרליה בוחנות את הרקע של שני המחבלים שביצעו את הטבח הנורא בסידני ביום ראשון, כשברקע מתחזק החשד למניע המבוסס על אידיאולוגיה של המדינה האסלאמית (דאעש).

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, אמר היום (שלישי) כי הפיגוע ככל הנראה מונע על ידי אידיאולוגיה של דאעש, על אף שנראה כי שני הגברים פעלו לבדם. כוחות המשטרה מצאו דגלים תוצרת בית של דאעש ברכב החשודים לאחר הפיגוע.

כפי שדווח, החשוד שנהרג מירי המשטרה הוא סאג'יד אכרם, בן חמישים. החשוד השני הוא בנו, נאביד אכרם, בן עשרים וארבע, המאושפז בבית החולים במצב קריטי תחת שמירה כבדה לאחר שנורה על ידי השוטרים. הרשויות טרם פרסמו הודעה רשמית על זהותם, אך אישרו כי החשוד השני הוא בנו של ההרוג.

הרשויות מנסות לחבר את הפאזל, ולהבין מה הוביל את המחבל הצעיר, אשר היה מעורב בעבר בפעילות קהילתית לא אלימה, לבצע את אירוע הירי הקטלני ביותר באוסטרליה מזה עשורים.

לפי הדיווח הבוקר, נאביד אכרם נחקר בקצרה על ידי סוכנות המודיעין האוסטרלית בשנת 2019 עקב חשד לקשרים עם אנשים שהיו מקושרים לדאעש. על אף ששניים מהאנשים הללו הואשמו ונכנסו לכלא, אכרם לא סווג אז כחשוד בעל נטיות קיצוניות. עם זאת, שר הפנים טוני ברק אישר ביום שלישי כי המצב השתנה: "בשנים שלאחר מכן, זה השתנה", אמר.

הבוקר גם דווח כי שני החשודים ביקרו בפיליפינים בחודש שעבר. דובר לשכת ההגירה בפיליפינים מסר כי נאביד אכרם, אזרח אוסטרלי, הגיע למדינה ב-1 בנובמבר יחד עם אביו, שנסע עם דרכון הודי. כיעדם הסופי, דיווחו השניים על דאבאו, העיר המרכזית באי מינדנאו, אזור הידוע בהיסטוריה של מרידה אסלאמיסטית ונוכחות של שלוחות המדינה האסלאמית. השניים עזבו את הפיליפינים ב-28 בנובמבר, כשבועיים טרם הפיגוע.

המחבל הצעיר, לבנאי מובטל, למד בבית ספר תיכון בקברמטה, סמוך לבית המשפחה בבונריגי, אשר עבר פשיטה של המשטרה לאחר הפיגוע. חבר לשעבר לכיתה, סטיבן לואונג, הביע תדהמה נוכח המעשים המיוחסים לו: "מעולם לא הייתי יכול לדמיין אי פעם שזה יכול להיות מעשה ידיו. הוא היה אדם נחמד מאוד. הוא מעולם לא עשה שום דבר יוצא דופן. הוא אפילו לא הפריע בשיעור".

מתברר כי הדת האיסלאמית ותהליך ההקצנה שעבר, הם היו הגורמים האולטימטיבי והיחיד למעשים הנוראים של השניים.

ב'רויטרס' מדווחים הבוקר כי לאחר סיום לימודיו, גילה אכרם עניין רב באסלאם, והשתתף באירועים של "תנועת הדעווה ברחוב" בסידני. הוא אף הופיע בסרטונים שפורסמו על ידי הקבוצה בשנת 2019, בהם הוא נראה מטיף על האסלאם ברחוב. חודשים לאחר פרסום הסרטונים, הוא פנה למורה בשם אדם איסמעיל ללימודי ערבית וקוראן, ולמד אצלו במשך כשנה.

"אנחנו ב'תנועת הדעווה ברחוב' מזועזעים ממעשיו ואנו נחרדים מהתנהגותו הפלילית", מסרה הקבוצה בהצהרה, והדגישה כי אכרם לא היה חבר בארגון. גם המורה שלו לקוראן, אדם איסמעיל, גינה את המעשים: "לא כל מי שמקריא את הקוראן מבין אותו או חי על פי תורתו, ולצערי, נראה שזה המקרה כאן. אני מגנה את מעשה האלימות הזה ללא היסוס".

נציב משטרת ניו סאות' ויילס, מאל לניון, הודה כי הרשויות עדיין בתחילת החקירה: "אנחנו בוחנים לעומק את הרקע של שני האנשים. בשלב זה, אנחנו יודעים עליהם מעט מאוד".