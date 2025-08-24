בצל החשש בחסידות ברסלב כי היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים, בגיל הגיוס, לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה, הערב (ראשון) פורסם כי הממשלה החליטה להקצות 10 מיליון שקלים מחמישה משרדים לטובת הטיסות לאומן בראש השנה הקרוב כתשלום למולדובה.

על פי הדיווח ב-ynet, בדיון חריג שנערך בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ש"ס דרעי נאמר כי צריך לבצע "איגום תקציבי" מחמישה משרדי ממשלה בשל דרישותיה של מולדובה, שבה אמורים לעבור מרבית החסידים שרוצים לעבור לאומן שבאוקראינה.

בדיווח נכתב כי במולדובה דורשים מישראל תקציב לטובת תשתיות קליטת החסידים בשדה התעופה. בנוסף התקציב מיועד להיערכות ישראלית של השכרת ציוד ואבטחה. בעקבות זאת הוחלט להקים צוות משא ומתן מקצועי שיסגור את פרטי המתווה ואת העברת הכספים למולדובה. התקציב יאושר בכפוף להגעה להבנות עם מולדובה, ובישראל ינסו להביא להפחתתו.

בדיון השתתפו גם נציגים ומנכ"לים ממשרדי התחבורה, החוץ, הפנים, ירושלים ומסורת - והוחלט כי כל אחד מאותם משרדים יעביר שני מיליון שקלים.

דרמה באוויר: מטוס ביצע נחיתת חירום בגלל נוסע שניסה לפרוץ לתא הטייס מישאל לוי | 23:25

כזכור, הבוקר דיווחנו ב'כיכר השבת', כי בימים אלה פועלים בכירים בצמרת הפוליטית בניסיון להשיג מתווה מוסכם עם משרד הביטחון וצה"ל, מתווה שיאפשר את טיסת מיועדי הגיוס לציון רבי נחמן, למרות איסור היציאה מהארץ למיועדי הגיוס, בשל אי חקיקת חוק המסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

בין היתר, נפגש יו"ר ש"ס אריה דרעי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים נוספים בניסיון להגיע למתווה מוסכם במרכזו היתר לטוס לאוקראינה לשבוע ימים בלבד, ולהכיר בכך כנסיעה לצורך דת ולא ל'תענוגות'.

לדברי בכירים המעורבים בניסיונות, ייתכן שכבר בימים הקרובים יושג מתווה מוסכם על חסידות ברסלב, משרד הביטחון וצה"ל.

אלא שהחשש שעלה בשיחות הוא שהיועצת המשפטית תפסול את המתווה ולא תאפשר יציאה מהארץ של מיועדי גיוס, גם לצורך תפילה בציון רבי נחמן.

במידה ואכן החשש יתממש, הרי שבברסלב צפויים לצאת ולהפגין מול ביתה של היועצת המשפטית בדרישה שתאפשר את יציאתם לאומן. יצוין כי בעבר חסידי ברסלב הפגינו מול בתי בכירים, כולל חרדים, כדוגמת דרעי, בדרישה שייסייעו לנוסעים לאומן.