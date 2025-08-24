כיכר השבת
חודש ל'קיבוץ' באומן: הפעילות של הממשלה למניעת מעצר עריקים והתקצוב הענק והחריג למולדובה

כחודש לפני ה'קיבוץ' באומן, ובצל החשש בחסידות ברסלב כי היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים בגיל הגיוס לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן, הערב פורסם כי הממשלה פועלת להסדרת הטיסות, והחליטה להקצות 10 מיליון שקלים מחמישה משרדים לטובת הטיסות לאומן בראש השנה, כתשלום למולדובה לטובת תשתיות קליטת החסידים (חרדים)

אומן, ערב ראש השנה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בצל החשש בחסידות ברסלב כי היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים, בגיל הגיוס, לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה, הערב (ראשון) פורסם כי הממשלה החליטה להקצות 10 מיליון שקלים מחמישה משרדים לטובת הטיסות לאומן בראש השנה הקרוב כתשלום למולדובה.

על פי הדיווח ב-ynet, בדיון חריג שנערך בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ש"ס דרעי נאמר כי צריך לבצע "איגום תקציבי" מחמישה משרדי ממשלה בשל דרישותיה של מולדובה, שבה אמורים לעבור מרבית החסידים שרוצים לעבור לאומן שבאוקראינה.

בדיווח נכתב כי במולדובה דורשים מישראל תקציב לטובת תשתיות קליטת החסידים בשדה התעופה. בנוסף התקציב מיועד להיערכות ישראלית של השכרת ציוד ואבטחה. בעקבות זאת הוחלט להקים צוות משא ומתן מקצועי שיסגור את פרטי המתווה ואת העברת הכספים למולדובה. התקציב יאושר בכפוף להגעה להבנות עם מולדובה, ובישראל ינסו להביא להפחתתו.

בדיון השתתפו גם נציגים ומנכ"לים ממשרדי התחבורה, החוץ, הפנים, ירושלים ומסורת - והוחלט כי כל אחד מאותם משרדים יעביר שני מיליון שקלים.

כזכור, הבוקר דיווחנו ב'כיכר השבת', כי בימים אלה פועלים בכירים בצמרת הפוליטית בניסיון להשיג מתווה מוסכם עם משרד הביטחון וצה"ל, מתווה שיאפשר את טיסת מיועדי הגיוס לציון רבי נחמן, למרות איסור היציאה מהארץ למיועדי הגיוס, בשל אי חקיקת חוק המסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

בין היתר, נפגש יו"ר ש"ס אריה דרעי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים נוספים בניסיון להגיע למתווה מוסכם במרכזו היתר לטוס לאוקראינה לשבוע ימים בלבד, ולהכיר בכך כנסיעה לצורך דת ולא ל'תענוגות'.

לדברי בכירים המעורבים בניסיונות, ייתכן שכבר בימים הקרובים יושג מתווה מוסכם על חסידות ברסלב, משרד הביטחון וצה"ל.

אלא שהחשש שעלה בשיחות הוא שהיועצת המשפטית תפסול את המתווה ולא תאפשר יציאה מהארץ של מיועדי גיוס, גם לצורך תפילה בציון רבי נחמן.

במידה ואכן החשש יתממש, הרי שבברסלב צפויים לצאת ולהפגין מול ביתה של היועצת המשפטית בדרישה שתאפשר את יציאתם לאומן. יצוין כי בעבר חסידי ברסלב הפגינו מול בתי בכירים, כולל חרדים, כדוגמת דרעי, בדרישה שייסייעו לנוסעים לאומן.

6
התחילו עם הפוליטיקה מוקדם מידי מה קרה עונת המלפפונים ???
יון
5
טוב לפחות כבר לא יאמרו "האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה"... בושה שמכספי המיסים בזמן מחסור מממנים את זה... רוצה לטוס? בכבוד אבל לא על חשבוננו
בוש ונכלם
מדוע אנחנו צריכים לממן את התרבות עלק תרבות והספורט וכו' וכו' 🤫
יעקב
4
אל דאגה מי שבטוח בה' ומבקש מרבי נחמן להגיע אליו הוא יוזמן. מי זאת בכלל היועצת? אני לדוגמא לא עושה צבא ורק בעז"ה ואהיה באומן בראש השנה הקרוב אצל רבינו הקדוש.
משה
ללוא רבינו רחת עלינו
ברסלב כופר
3
ממתי מדינה צריכה לשלם למדינה אחרת כדי שיוכלו תיירים להיכנס לשטחה מולדובה משלמת לישראל על התיירים שלה?
אני
2
הלוואי והממשלה תממן טיסות פשוט יש למדינה חוב לממשלת מולדובה והם לא מוכנים לתת לטיסות צ'ארטר לנחות עד שיסדרו את החוב ולכן הגיע הזמן שגם חסידי ברסלב יקבלו משהו מהמדינה
חסיד ברסלב
1
מי שנוסע דרך מולדובה שידע שיהיה לציונים חלק בתפילותיו ובנסיעותיו לרבינו, וברור שרבינו לא יסתכל לכיוון שלו בבואו אומאנה וכדי בזיון וקצף, מי שנאמן לרבינו לא נוסע דרך מולדובה
נחמן תפילינסקי

