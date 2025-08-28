הדילמה הגדולה של חסידי ברסלב לקראת הנסיעה השנתית לאומן לימי הרת עולם - ראש השנה, מקבלת הבוקר (חמישי) תפנית דרמטית.

על רקע "גזירת הגיוס" המתעצמת, התכנסו אמש גדולי המשפיעים והרבנים מכל הזרמים והעדות בחסידות, אסיפת חירום כדי להכריע בשאלה הקריטית: האם בחורי ואברכי החסידות שמאוימים במעצר נוכח גזירת הגיוס, יוכלו לטוס לאומן?

לכינוס, שבו נכחו למעלה ממאה משפיעים וראשי חבורות מכל רחבי הארץ, הגיעו נציגים מארגונים שפועלים נגד גזירת הגיוס.

במשך שעה ארוכה, הציגו הנציגים בפני הרבנים את כל המידע העדכני והרלוונטי מלשכות הגיוס, בתי המעצר, ואפילו מהצבא, כדי לסייע להם לקבל החלטה מושכלת. הדיונים היו סוערים, כשכל צד הציג את השיקולים והסיכונים השונים.

ההכרעה לאחר דיון ממושך

במקביל לכינוס, התנהלו דיונים מכריעים בין מנהיגי החסידות. הגה"צ הרב משה קרמר יצא מהכינוס ישירות אל מעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שם התכנסו יחדיו עם הגה"צ הרב נתן ליברמנש לדיון סגור שנמשך כשלוש שעות.

השלושה עברו סעיף אחר סעיף על כל האפשרויות, כשהם מכירים היטב את הדילמה העמוקה של חסידי ברסלב: מצד אחד, חשיבות המאבק על נפשם נגד גזירת הגיוס, ומצד שני, החשיבות העליונה של הנסיעה לאומן בימי ראש השנה - "הדבר החשוב ביותר" בחסידות.

לבסוף, הגיעו הרבנים להחלטה סופית. כי 'גזירת הגיוס - גזירת שמד, ולא יעלה על הדעת ליפול למלכודתם הפרוסה, ולכן החליטו גדולי הרבנים להורות לפרחי החסידים אשר להם צו עיכוב יציאה מהארץ, 'לוותר' על הנסיעה לאומן.

החלטות האסיפה, ובה חמישה סעיפים

א. גזירת הגיוס - הינה גזירת שמד כפשוטו, ובוודאי לא יעלה על הדעת ליפול למלכודתם הפרוסה, ע"י הסכמה להצטרפות לאחד ממסלולי הגיוס בכל שום וחניכא דאית ליה, או לחתום על שום מסלול גיוס וחיול שהם מציעים, כולל שירות לאומי או אזרחי וכדומה, והמציאות מוכיחה מעבר לכל ספק כי צעד שכזה הינו אם לכל חטאת, ומלבד הברור והידוע לכל שאין להבטחותיהם שום שחר, הרי עצם השירות הוא חתיכא דאיסורא כפי שכבר פסקו והורו פה אחד כל גדולי ומאורי ישראל, ואין שום היתר לעשות זאת לצורך שום ענין, גדול ככל שיהיה.

ב. אם כי ידוע לכולנו גודל החיוב וההכרח לנסוע לר"ה לקיבוץ הקדוש באומן, אשר רביה"ק אמר עליו כי "אין דבר גדול מזה", אך ברור ופשוט שכל זה כשאין הדבר כרוך בעבירה על איסורי התורה, על אחת כמה וכמה באיסור חמור ונורא כזה שאין כמוהו.

ג. על מנת להתרחק מסכנת המעצר, הכרוך בסכנות רוחניות רבות וקשות ומכשולות שאכמייל, יש לכל אחד ואחד להישמר בנפשו ולעשות כל טצדקי שבעולם שלא להגיע חלילה למצב של מעצר רח"ל והחכם עיניו בראשו. ופשוט שכל מי שיש עליו צו מעצר' בפועל לא ינסה לצאת מגבולות הארץ כיון שמכניס עצמו בסכנת מעצר והעובר על כך הרי הוא פורץ גדר ח"ו.

ד. על המחנכים והמשפיעים והרבנים מוטלת האחריות להורות לשומעי לקחם את המעשה אשר יעשון ע"פ הוראות אלו, ולעמוד על כך שלא יבואו צעירי חסידי ברסלב לפוקה ולמכשול ח"ו.

ה. זכות העמידה האיתנה על שמירת התורה בטהרתה תעמוד לנו שנזכה להתקרב לרביהייק הננמיים זי"ע, ללכת בדרכיו ולשמור עצותיו הקדושים אשר על ידם נזכה לדעת את ה' ולשמור תורותיו ומצוותיו בתמימות ופשיטות, וגזירה עבידא דבטלי, ונזכה מהרה להתבשר בישועתן של ישראל, בביטול מלכות זדון מן הארץ, והתגלות מלכותו יתברך, השתא בעגלא ובזמן קריב.

יצוין, כי בכינוס עצמו נכחו ונאמו שורה ארוכה של רבנים ומשפיעים בולטים, ביניהם הרבנים: הגה"ח ר' נתן שפירא, הגה"ח ר' יחזקאל ששון, הגה"ח ר' נחמן קעניג, הגה"ח ר' אברהם שמעון בורשטיין ועוד רבים.

על המכתב חתמו גדולי מנהיגי החסידות בארץ.