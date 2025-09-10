אומן, ערב ראש השנה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

רגע לפני ראש השנה: היחסים בין מולדובה לישראל ממשיכים להידרדר, לאחר שבמדינה החליטו לנקוט בצעד חסר תקדים ולבטל את הטיסות של אלפי חסידי ברסלב שתכננו להגיע למדינה במהלך השבועות האחרונים.

על פי המידע שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת' היום (רביעי), לאחר הפיצוץ וחוסר ההסכמות בין ישראל למולדובה על טיסות הצ'רטר ולאחר שבמדינה הודיעו לפני יומיים על ביטול שני טיסות אל על, לפני זמן קצר היום העבירו במולדובה הודיעה לחברות התעופה בה נאמר כי בוטלו כל הטיסות הסדירות מישראל למדינה, במהלך תקופת ראש השנה הקרובה. על פי מידע נוסף שהתקבל, לאחר סגירת הסיכומים עם רומניה על מעבר כמות הנוסעים הגדולה אשר טסים בטיסות הצ'רטר דרכה, בעוד מספר שעות תתקיים פגישת היערכות של השגרירים הישראלים באוקריאנה, מולדובה ורומניה יחד עם צוות המטה המסדיר את נסיעת החסידים ועם גורמי המקצוע בישראל, בה ידנו בסגירת הפינות שעדיין לא טופלו - כשבועיים לפני ר"ה.

חרדים בנתב"ג ( צילום: Nati Shohat/FLASH90 )

רק לפני יומיים דיווחנו, כי לאחר שהמולדובים סירבו לבקשת ישראל למרות הקצאת הכספים רבים, בישראל עבדו במלא המרץ כדי להצליח לסגור את מעבר הטיסות המרכזיות דרך שדות התעופה ברומניה.

במהלך השיחות בין צוות המטה להסדרת הנסיעה לאומן, (המורכב ממנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד רה"מ, גורם בכיר במשרד הפנים ומנכ"ל משרד ירושלים), ביקשו נציגי ממשלת רומניה כי ישראל תדאג להעביר אליהם מראש את רשימת הטיסות המלאות, ובמקביל להביא לשדות התעופה, מתורגמנים וסדרנים שיעזרו לנוסעים להתנייד בשדה התעופה ומחוצה לו.

במקביל למשא ומתן המתנהל עם ממשלת רומניה על העברת טיסות הצ'רטר במדינה, במולדובה הודיעו בהפתעה לחברת אל על, כי שני טיסות אשר נקבעו לנחות בשדה התעופה בקישינב ככל הנראה יבוטלו, בטענה כי הם רוצים להוציא את הטיסות דרך חברות שלהם.

לאחר ההודעה מהממשל במולדובה, בישראל העבירו מסר חריף וטענו כי למעשיהם, יהיה השלכות לקשרים והיחסים הקיימים בין המדינות.