הכניסה לציון רבי נחמן מברסלב באומן ( צילום: חיים גולדברג - פלאש 90 )

העומסים יפתרו? רגע לפני טיסת אלפי החסידים לעבר היעדים באירופה - בדרכם לציונו של רבי נחמן מברסלב באוקראינה בו ישהו במהלך ראש השנה, 'כיכר השבת' ממשיך לחשוף פרטים על פתרון הטיסות המסתמן, לאחר הפיצוץ והמשבר עם ממשלת מולדובה.

כפי שדיווחנו אמש, לאחר שהמולדובים סירבו לבקשת ישראל למרות הקצאת הכספים רבים, בישראל עבדו היום (שני) במלא המרץ כדי להצליח לסגור את מעבר הטיסות המרכזיות דרך שדות התעופה ברומניה. במהלך השיחות בין צוות המטה להסדרת הנסיעה לאומן, (המורכב ממנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד רה"מ, גורם בכיר במשרד הפנים ומנכ"ל משרד ירושלים), ביקשו נציגי ממשלת רומניה כי ישראל תדאג להעביר אליהם מראש את רשימת הטיסות המלאות, ובמקביל להביא לשדות התעופה, מתורגמנים וסדרנים שיעזרו לנוסעים להתנייד בשדה התעופה ומחוצה לו. במקביל למשא ומתן המתנהל עם ממשלת רומניה על העברת טיסות הצ'רטר במדינה, במולדובה הודיעו היום (שני) בהפתעה לחברת אל על, כי שני טיסות אשר נקבעו לנחות בשדה התעופה בקישינב ככל הנראה יבוטלו, בטענה כי הם רוצים להוציא את הטיסות דרך חברות שלהם. לאחר ההודעה מהממשל במולדובה, בישראל העבירו מסר חריף וטענו כי למעשיהם, יהיה השלכות לקשרים והיחסים הקיימים בין המדינות.

נוסעים לאומן, שנת 2021 ( יוסי זליגר, פלאש 90 )

אמש דיווחנו, כי מספר שבועות לפני טיסת עשרות אלפי חסידי ברסלב לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן, ולמרות הקצאת סכום כסף משמעותי עבור ההסכם עם מולדובה לטובת נסיעת האלפים דרך המדינה, ההסכם המתבשל התפוצץ. 'כיכר השבת' עם הפרטים המלאים והטענות הקשות בישראל כנגד ממשלת מולדובה.

על פי הדיווח שהתפרסם לראשונה אמש (ראשון), בצוות המיוחד שהוקם לטובת הסדרת הטיסות לאומן, מאשימים את ממשלת מולדובה כי היא עשתה הכול כדי שההסכם שנרקם במהלך השבועות האחרונים - יקרוס. בנוסף טענו בישראל, כי הם עשו הכול אם זה בכל הקשור לוויתורים כספיים ובנושאים נוספים, אך התחושה הייתה ש"אין אם מי לדבר".

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר', במולדובה דרשו מישראל שהסכימה להכשיר את שדה התעופה בקשינב, להשאיר את כלל הציוד וההכשרות - שיושקעו מכספי הישראלים לטובת הנוסעים לאומן - גם לאחר ראש השנה, כדי שהמולדוביים יוכלו להשתמש עם הציוד לצמיתות.

על פי גורמים המעורים בפרטים, הבקשה הזו הייתה כבר אחת יותר מדי וזה היה השלב שבישראל החליטו להפסיק את המשא ומתן שהתקיים עם ממשלת מולדובה, והעבירו בקשה לממשלת רומניה כדי לבדוק את האפשרות לטיסת הישראלים דרך המדינה.

על פי המידע הנוסף שהתקבל, מחר בשעות הצהריים הצוות הישראלי המרכז את עבודת המטה, (המורכב ממנכ"ל משרד החוץ, מנכלי"ת משרד רה"מ, גורם במשרד הפנים, ומנכ"ל משרד ירושלים) יקיים פגישה מכרעת עם מקביליו ברומניה בו יוכרע האם ימצא פתרון למשבר הטיסות לאומן.