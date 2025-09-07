כיכר השבת
סערת הטיסות לאומן

רגע לפני ראש השנה: זו הסיבה המפתיעה לפיצוץ מול מולדובה, והפגישה המכרעת

רגע לפני ראש השנה, בישראל מאשימים את ממשלת מולדובה בהכשלת המתווה לנסיעת האלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן | לטענת הצוות הישראלי, בממשל המולדובי "עשו הכול כדי שלא להכשיר את ההסכם שהתגבש" | מחר צפויה להתקיים פגישה מכרעת בשאלה האם רומניה היא הדרך בה יעברו אלפי הישראלים, בדרכם לציון הקדוש באומן שבאוקראינה (חרדים, בעולם)

אומן ראש השנה תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)

רומניה תסכים? מספר שבועות, לפני טיסת עשרות אלפי חסידי ברסלב לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן, ולמרות הקצאת סכום כסף משמעותי עבור ההסכם עם מולדובה לטובת נסיעת האלפים דרך המדינה, ההסכם המתבשל התפוצץ. 'כיכר השבת' עם הפרטים המלאים והטענות הקשות בישראל כנגד ממשלת מולדובה.

על פי הדיווח המתפרסם לראשונה הערב (ראשון), בצוות המיוחד שהוקם לטובת הסדרת הטיסות לאומן, מאשימים את ממשלת מולדובה כי היא עשתה הכול כדי שההסכם שנרקם במהלך השבועות האחרונים - יקרוס. בנוסף טענו בישראל, כי הם עשו הכול אם זה בכל הקשור לוויתורים כספיים ובנושאים נוספים, אך התחושה הייתה ש"אין אם מי לדבר".

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר', במולדובה דרשו מישראל שהסכימה להכשיר את שדה התעופה בקשינב, להשאיר את כלל הציוד וההכשרות - שיושקעו מכספי הישראלים לטובת הנוסעים לאומן - גם לאחר ראש השנה, כדי שהמולדוביים יוכלו להשתמש עם הציוד לצמיתות.

על פי גורמים המעורים בפרטים, הבקשה הזו הייתה כבר אחת יותר מדי וזה היה השלב שבישראל החליטו להפסיק את המשא ומתן שהתקיים עם ממשלת מולדובה, והעבירו בקשה לממשלת רומניה כדי לבדוק את האפשרות לטיסת הישראלים דרך המדינה.

על פי המידע הנוסף שהתקבל, מחר בשעות הצהריים הצוות הישראלי המרכז את עבודת המטה, (המורכב ממנכ"ל משרד החוץ, מנכלי"ת משרד רה"מ, גורם במשרד הפנים, ומנכ"ל משרד ירושלים) יקיים פגישה מכרעת עם מקביליו ברומניה בו יוכרע האם ימצא פתרון למשבר הטיסות לאומן.

