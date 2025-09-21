כיכר השבת
שעות לראש השנה

ההיערכויות הרבות, מתחמי התפילה והלינה: כתב כיכר השבת מדווח מרחובות אומן | צפו

מחפ"ק ההצלה ועד מתחמי השינה, כתב 'כיכר השבת' יצא לסיור ברחוב פושקינה סמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן | צפו בתיעודים המלאים (חדשות)

ציון רבי נחמן זי"ע (חיים גולדברג, פלאש 90)

רגע לפני ראש השנה, יצאנו ב'כיכר השבת' להסתובב ברחובות העיר אומן, בסמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב - כדי לשמוע ולהריח מקרוב את ההכנות לקראת יום הדין.

שאלון ברחבות אומן (צילום: 'כיכר השבת')
משאל רחוב באומן (צילום: 'כיכר השבת')

לאחר מכן עברנו לחפ"ק איחוד הצלה הממוקם בסוף רחוב פושקינה, וקיימנו ראיון קצר עם מנהל מבצע אומן אהרון בר הרוש, ממנו שמענו על ההכנות שלהם לקראת הקיבוץ הגדול, כאשר לאחר מכן ראינו איך מתנהל החפ"ק המקומי בשידור חי.

ריאיון מחפ"ק איחוד הצלה (צילום: 'כיכר השבת')

לאחר מכן נכנסנו לאחד ממתחמי הלינה הגדולים באומן, כדי לראות איך נראה המקום מקרוב, ובנוסף קיימנו במקום ריאיון עם אחד הלנים במקום.

הצצה למתחמי הלינה באומן (צילום: 'כיכר השבת")

בסיומו של היום, קיימנו ריאיון מרתק עם נחמן בנשעיה מי שעומד בראשות המזכירות הארצית של חסידי ברסלב, שסיפר על ההערכות שלהם לקראת תיקון הכללי העולמי שיתקיים מחר.

ראיון עם יו"ר מזכירות חסידי ברסלב - היישר מאומן (צילום: 'כיכר השבת')

