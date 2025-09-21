ציון רבי נחמן זי"ע ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

רגע לפני ראש השנה, יצאנו ב'כיכר השבת' להסתובב ברחובות העיר אומן, בסמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב - כדי לשמוע ולהריח מקרוב את ההכנות לקראת יום הדין.

לאחר מכן עברנו לחפ"ק איחוד הצלה הממוקם בסוף רחוב פושקינה, וקיימנו ראיון קצר עם מנהל מבצע אומן אהרון בר הרוש, ממנו שמענו על ההכנות שלהם לקראת הקיבוץ הגדול, כאשר לאחר מכן ראינו איך מתנהל החפ"ק המקומי בשידור חי.

לאחר מכן נכנסנו לאחד ממתחמי הלינה הגדולים באומן, כדי לראות איך נראה המקום מקרוב, ובנוסף קיימנו במקום ריאיון עם אחד הלנים במקום.

בסיומו של היום, קיימנו ריאיון מרתק עם נחמן בנשעיה מי שעומד בראשות המזכירות הארצית של חסידי ברסלב, שסיפר על ההערכות שלהם לקראת תיקון הכללי העולמי שיתקיים מחר.