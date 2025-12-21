שני קטינים, החשודים בשוד תיק מהולכת רגל בטבריה - נעצרו הלילה (בין שבת לראשון) בידי משטרת ישראל, שעות לאחר האירוע. הבוקר הוארך מעצרם בבית משפט השלום בעיר הצפונית.

האירוע התרחש אתמול בשעות הערב. לפי דיווח שהתקבל במוקד 100 של משטרת ישראל, סמוך לזמן האירוע, האישה הנשדדת, צעירה, יצאה ממכולת בעיר טבריה ושני צעירים דחפו אותה וחטפו לה את התיק.

עוד דווח כי אזרחים שזיהו את האירוע, רדפו אחרי השניים החשודים עד שהללו השליכו את התיק הגנוב ולאחר מכן נמלטו מהמקום.

בתיעוד מרגעי האירוע נראית האישה צועדת ביציאה מהמכולת. היא והצועד לצידה נראים לבושים בלבוש חרדי.

בעקבות האירוע, בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני, הצליחו השוטרים להגיע לזהותם של שני החשודים - תושבי העיר טבריה בני 15 ו-16, ותוך מספר שעות ממועד האירוע ביצעו את מעצרם.

הבוקר, כאמור, בהתאם לממצאי החקירה - הם הובאו בפני בית משפט השלום בעיר טבריה שהאריך את מעצרם במספר ימים.

"משטרת ישראל תמשיך ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה במהירות ובנחישות במטרה להביא את אותם עבריינים לדין. אנו קוראים לציבור ההורים לתת דעתם אודות שהותם והתנהלותם של ילדיהם בשעות הלילה ובסופי שבוע", נמסר מהמשטרה.