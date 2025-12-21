כיכר השבת
החשודה נתפסה

התנפלו על אישה חרדית, דחפו באלימות וחטפו לה את התיק | תיעוד השוד

בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני במשטרת ישראל נעצרו שני קטינים החשודים בשוד תיק מהולכת רגל בעיר טבריה אמש | בתיעוד נראית האישה, עם חזות חרדית, צועדת ברחובות העיר רגעים לפני השוד (משטרה)

2תגובות
רגעי השוד (צילום: דוברות המשטרה)

שני קטינים, החשודים בשוד תיק מהולכת רגל בטבריה - נעצרו הלילה (בין שבת לראשון) בידי משטרת ישראל, שעות לאחר האירוע. הבוקר הוארך מעצרם בבית משפט השלום בעיר הצפונית.

האירוע התרחש אתמול בשעות הערב. לפי דיווח שהתקבל במוקד 100 של משטרת ישראל, סמוך לזמן האירוע, האישה הנשדדת, צעירה, יצאה ממכולת בעיר טבריה ושני צעירים דחפו אותה וחטפו לה את התיק.

עוד דווח כי אזרחים שזיהו את האירוע, רדפו אחרי השניים החשודים עד שהללו השליכו את התיק הגנוב ולאחר מכן נמלטו מהמקום.

בתיעוד מרגעי האירוע נראית האישה צועדת ביציאה מהמכולת. היא והצועד לצידה נראים לבושים בלבוש חרדי.

בעקבות האירוע, בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני, הצליחו השוטרים להגיע לזהותם של שני החשודים - תושבי העיר טבריה בני 15 ו-16, ותוך מספר שעות ממועד האירוע ביצעו את מעצרם.

הבוקר, כאמור, בהתאם לממצאי החקירה - הם הובאו בפני בית משפט השלום בעיר טבריה שהאריך את מעצרם במספר ימים.

"משטרת ישראל תמשיך ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה במהירות ובנחישות במטרה להביא את אותם עבריינים לדין. אנו קוראים לציבור ההורים לתת דעתם אודות שהותם והתנהלותם של ילדיהם בשעות הלילה ובסופי שבוע", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
איזה כלא מדינת ישראל פחדנית תשחרר אותם למעצר בית איכ
תהילה
1
כשהם יהיו בכלא יהיה להם המון המון זמן לחשוב על מה שהם עשו
נחמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר