"ענישה חסרת רחמים"

רבע מיליארד ש"ח של עקיצה: הנפילה של המיליונר המפחיד מיפו

מכת מחץ לשודדי הקופה הציבורית: 5.5 שנות מאסר לאחמד קסאס! בית המשפט המחוזי גזר עונשים כבדים בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 250 מיליון ש"ח. השופטת הבהירה: הונאת המדינה והפחדת אזרחים יובילו לענישה חסרת רחמים. האם ההרתעה הכלכלית חזרה? (חוק ומשפט)

רבע מיליארד שקל של עקיצה. אפס סיכוי לחמוק מהדין (צילום: AI)

החגיגה נגמרה

בלב תל אביב, השופטת דנה אמיר הורידה את הפטיש על ראשם של מי שחשבו שהם יכולים לצחוק על כולנו בדרך אל הבנק.

בפסק דין מצמרר שסומר את השערות, נחשף המנגנון האפל שגנב מקופת המדינה מאות מיליוני שקלים.

בעוד הציבור הישראלי כורע תחת הנטל, כפי שנחשף בדיון המרטיט, הקימו הנאשמים מערך משומן של זיופים וזריקת חול בעיני רשויות המס.

"מדובר בפגיעה אנושה בערכי היסוד", קבעה השופטת ושלחה מסר חד: בבית הספר של החיים, החשבון תמיד מגיע – והפעם הוא כואב במיוחד.

רבע מיליארד ש"ח של זיוף: שיטת קסאס נחשפת

גולת הכותרת של הפרשה היא הרשעתו של אחמד קסאס, בעל מסעדות מיפו, שניהל מפעל של מרמה ודיס-אינפורמציה. קסאס, שחשב שהצליח לעבוד על כולם, נידון למאסר ממושך לאחר שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף דמיוני. בעולם שבו איש הישר בעיניו יעשה, קסאס לא הסתפק רק בעבירות מס; הוא השתמש באיומים והפחדות כלפי רוכשי דירות מסכנים. בית המשפט הבהיר כי מדובר בחילול הקודש של השוויון בנטל, וגזר עליו חמש וחצי שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

הלבנת הון חוצת גבולות: המרדף אחרי הכסף המלוכלך

אבל הדרמה לא עוצרת ביפו. המערך העברייני המתוחכם כלל הברחת כספים לירדן ולרשות הפלסטינית, בשיטות של בל ייראה ובל יימצא. יוסף מנצורה ולירון אוזן גילו כי סוף גנב לתלייה כשהבינו שהכסף שחולט – 14 מיליון שקלים – יחזור לקופת המדינה. מדובר במכת מחץ לכל מי שחולם להתעשר על חשבון הציבור, עדות לכך שהמשילות חוזרת גם לתחום הכלכלי ושאין שלום בית עם עברייני מס.

