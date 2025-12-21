כיכר השבת
זוועה בלוב: ילד עם צרכים מיוחדים נכלא בחדר חשוך במשך 10 שנים

ילד הסובל מאוטיזם שהיה נעול באותו החדר במשך עשר השנים האחרונות אותר על ידי הרשויות בלוב | הילד היה נעול בחדר קטן, המחובר ללול תרנגולות בחצר | לפי הדיווחים הוא לא ראה אור שמש מאז שנותיו המוקדמות, ומצבו הפיזי והקוגניטיבי קשה מאוד | האב טען שעשה זאת משום ש"פחד מהשקפת החברה" על בנו בעל הצרכים המיוחדים (בעולם)

(צילום אילוסטרציה: פלאש 90)

התקשורת בלוב סוערת בעקבות חשיפת מקרה מזעזע של התעללות בילד עם אוטיזם במדינה. הילד הסובל מאוטיזם, שהיה נעול באותו החדר במשך עשר השנים האחרונות, אותר היום (ראשון) על ידי הרשויות בלוב.

הילד, ששמו קוסאי, היה נעול בחדר קטן, המחובר ללול תרנגולות בחצר. לפי הדיווחים הוא לא ראה אור שמש מאז שנותיו המוקדמות, ומצבו הפיזי והקוגניטיבי קשה מאוד.

הפשע עורר זעם רב ומשך את תשומת לב כלי התקשורת בלוב, במיוחד לאחר שהתגלה שאב הילד הוא אדם מלומד העובד במוסד חינוכי.

חקירות ראשוניות גילו כי האב, אדם משכיל העובד במוסד חינוכי באג'דאביה, ביצע את הפשע הזה מתוך מה שתיאר כ"פחד מהשקפת החברה" על בנו בעל הצרכים המיוחדים. 

לאחר הפשיטה, שירות האמבולנסים פינה את הילד לבית החולים המרכזי להוראה על שם מרטיר מוחמד אל-מוקרף באג'דאביה. הילד עבר בדיקות רפואיות מקיפות וכן טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי תחת פיקוחם של רופאי ילדים ומומחים לצרכים מיוחדים

