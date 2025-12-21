חנוכיית התקווה, שהגיעה מכיכר החטופים בתל אביב כחלק ממסע ברחבי ארצות הברית במטרה להביא אור ותקווה לקהילות יהודיות בתפוצות, הודלקה בשבוע שעבר, נר חמישי של חנוכה, מול מטה האומות המאוחדות בניו יורק.

לאחר הדלקתו של ראש עיריית ניו יורק היוצא אריק אדמס, חנוכיית התקווה שעשויה משברי רקטה הגיעה גם למקום האנטישמי ביותר בעולם - מבנה האו"ם.

את טקס הדלקת הנר החמישי הוביל שגריר ישראל באו"ם דני דנון, יחד עם שירה גואילי, אחותו של רן גואילי - החטוף החלל האחרון המוחזק בשבי חמאס בעזה.

במהלך המעמד נשא דברים שליח חב"ד לקהילה הדיפלומטית, הרב יוסף יצחק נוימן, ששיתף את דבריו של הרבי מליובאוויטש אשר קבע כי בבניין האו"ם יש חושך רב ושקרים נגד ישראל, ומשימתנו להביא אור של אמת. הרב הוסיף כי בלילה החמישי של חנוכה, אנו מתחילים לראות כיצד עוד נר אחד, ואז עוד אחד, בסופו של דבר מפזרים את החושך.

הנוכחים ציינו כי מדובר בלילה הראשון שבו רוב החנוכייה דולקת, דבר המהווה סימן רב עוצמה לכך שהאור גובר על החושך. הדלקת החנוכייה מול מטה הארגון בניו יורק נועדה להזכיר את מחויבות הקהילה הדיפלומטית לפעול למען שובו של גואילי הביתה יחד עם יתר השבויים.